“Lo llevé a la fuerza” a un médico, revela novia de Sammy Pérez

Zuleika Garza, prometida del comediante Sammy Pérez, reveló varios detalles sobre el contagio de COVID-19 que sufrió quien fuera colaborador de Eugenio Derbez.

En entrevista con Multimedios, la mujer reveló que los primeros diagnósticos que le hicieron al famoso fueron incorrectos, por lo que le insistió visitar a otro médico.

“Fue hace tres días cuando yo lo vi mal y decidí llevarlo aunque él no quería. Porque ya le habían dado un diagnóstico y habíamos ido a similares porque pensamos que era tos normal. Y pues no se veía mal, la verdad. Y cuando yo lo vi mal, le dije que fuéramos. Él no quería y yo lo llevé a la fuerza y pues ahí se descubrió que tenía COVID con la prueba”, relató.

Garza manifestó que actualmente el comediante se encuentra estable y mantiene una oxigenación buena, “con alrededor de 80 y 90” por ciento, por lo que se espera que permanezca así cinco días.

“Me dieron un aproximado, más o menos, me comentaron que, si estaba una semana, eran 250 mil pesos más o menos”, compartió la pareja de Sammy, quien agregó que no quiso involucrarse en el tema económico para evitar “dimes y diretes”.

Zuleika Garza, que se mantiene aislada también con COVID-19, manifestó su deseo de que su pareja se recupera pronto.

“Es un paciente delicado, como me comentó el doctor, pero pues los milagros existen, yo creo mucho en Dios”, concluyó.

Tres días después de ser hospitalizado Sammy Pérez fue intubado al empeorar su condición de salud.

Su representante detalló que tiene severo daño pulmonar a consecuencia del COVID-19.

Dany Pérez, sobrino del comediante, agradeció el apoyo económico que ha recibido para cubrir los gastos médicos de su tío.