“Lo importante es que estoy listo para volver con todo”: Nodal manda mensaje a sus fans

Luego de que las redes sociales y algunos medios de comunicación aseguraran que su ruptura con Belinda era inminente, Christian Nodal lanzó un mensaje a través de su cuenta oficial relatando su sentir y explicando el motivo de su ausencia en la esfera pública.

Cabe señalar que el cantante de Sonora, en los últimos meses, se ha visto envuelto en la polémica debido a sus presuntos conflictos con artistas como Lupillo Rivera y Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme.

“La vida cambia constantemente y nosotros junto con ella. A veces para mal, a veces para bien pero juro que estoy dando lo mejor que puedo en esta vida”, inició el mensaje de Nodal en su perfil de Instagram.

Posteriormente, el interprete de “Adiós Amor” reconoció sus actitudes y ofreció un perdón para todas y todos aquellos a los que les ha dado una actitud mala.

“Una disculpa desde el corazón por cualquier actitud negativa”, agregó.

De igual forma, dijo que durante todo este tiempo buscó una estabilidad emocional y un descanso fuera de las cámaras y los rotativos de espectáculos.

“Necesitaba este tiempo de descanso. Necesitaba esta estabilidad y paz mental que para algunos quitármela se volvió negocio o diversión”, expresó la pareja de Belinda.

“Lo importante es que estoy listo para volver con todo. L@s amo, gracias por tanto. FORAJIDO VIENE EN CAMINO”, concluyó Christian haciendo referencia a su nuevo material que está por salir.

Belinda arremetió en contra de las personas que desde hace un año se atreven a juzgarla por su romance con Christian Nodal y aseguró que ella seguirá firme a su relación mientras se sienta feliz junto al cantante.

La conocida cantante española y el intérprete de regional mexicano sorprendieron a los mexicanos después de que tras varias semanas de rumores, dieron a conocer que decidieron comenzar una relación amorosa alrededor de agosto del año pasado, noviazgo que rápidamente evolucionó a un compromiso matrimonial.

Ahora, en una charla para la revista Caras, Belinda declaró que tomó la decisión de dejar de lado las constantes críticas que recibe por su trabajo y su relación con el cantante de Botella tras botella, pues prefiere concentrarse en en su vida en privado.

“No me importa lo que digan de mí, mientras yo me sienta cómoda y me sienta feliz (…) comparto lo que quiero, pero también hay una parte que es importante quedármela para mí”, dijo.