Lo ama aunque no le hable: Pepe Aguilar lamenta alejamiento de su hijo Emiliano

Pepe Aguilar habló sobre el distanciamiento que tiene con su hijo mayor, Emiliano, a quien tuvo con Carmen Treviño, su primera esposa.

Previo a la celebración del Día del Padre, el cantante Pepe Aguilar se sinceró sobre la difícil situación que vive con su hijo mayor, Emiliano Aguilar, de quien está distanciado desde hace tiempo y que es fruto de su relación con Carmen Treviño, quien fuera la primera esposa del cantante de regional mexicano.

Pepe Aguilar habla sobre el distanciamiento de su hijo Emiliano Aguilar

En una entrevista con Pati Chapoy, Pepe Aguilar confesó que, aunque ya es abuelo, aún no ha conocido a su nieta, debido a que hay un distanciamiento con su hijo mayor, Emiliano Aguilar.

“No conozco a la niña porque no me habla el güey”, confesó el cantante de 56 años en conversación con la periodista de espectáculos. Sobre los motivos que originaron su distanciamiento, Pepe apuntó: “Pues hay que preguntarle a él”. En septiembre de 2024, Emiliano causó revuelo al compartir imágenes de su hija, debido al gran parecido con la familia Aguilar y a que tanto Pepe, como sus hermanos, Ángela y Leonardo reaccionaron con tiernos emojis a las fotos de la niña.

Emiliano Aguilar y su hija (Instagram)

Asimismo, añadió sobre si ha habido intentos de su parte para solucionar la situación: “Lo busqué en su momento. Claro. Yo creo que todo el mundo tiene el derecho de hacer con su vida lo que quiera. Y si él quería y necesita tener un tiempo para hacer su vida, y por primera vez ser lo que está haciendo, que es un hombre que hace su vida, y que trabaja, y que mantiene a su hija y a su pareja, y quiere hacerlo solo, ¿quién soy yo para detenerlo?”, afirmó.

¿Por qué se distanciaron Pepe Aguilar y su hijo Emiliano?

Pepe Aguilar explicó que su desapego de su hijo mayor tiene raíces profundas desde la infancia de Emiliano Aguilar, quien creció con Carmen tras una separación marcada por desacuerdos. “No pasó nada, pasó que es un chavo que no creció conmigo, creció con su mamá”, explicó.

Al ser cuestionado sobre la edad en que se separó del joven, Pepe Aguilar fue contundente y detalló: “No, yo no me alejé. Su mamá se lo llevó. Cuando yo no estaba en mi casa, así es. Sí, señora, pero no estoy acusando a nadie. Fue hace 33 años. En la Ciudad de México, aquí vivíamos, y no nos llevábamos bien. Y un día ella optó por irse”, contó el intérprete de “Por mujeres como tú”.

Pepe Aguilar sigue distanciado de su hijo mayor, Emiliano (Instagram)

Tras explicar que el presunto abandono de su ex pareja sucedió cuando Emiliano tenía poco más de un año de edad, y que además siempre luchó por ver a su primogénito, señaló: “Pero aparte, tuve que empezar desde cero, porque se llevó todo. Se llevó muebles y coche. Me dejó en una casa vacía”, recordó el papá de Ángela Aguilar.

Fueron entonces la ruptura y la distancia las circunstancias que hicieron que Emiliano Aguilar creciera alejado de su famoso papá. “Sí, y desgraciadamente por eso no hubo la relación que hubiera querido yo tener con mi hijo. Traté de buscarlo, al principio era un poquito difícil que me lo prestara. Yo viajaba de México a Tijuana a ver a mi hijo solo, iba y venía”, contó el cantante.

Pepe Aguilar con sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar (Jason Koerner/Getty Images)

Emiliano Aguilar fue acusado de tráfico de personas

Asimismo, Pepe Aguilar aseguró que cuando su hijo se mudó con él, intentaron convivir, pero la distancia emocional y el poco trato mutuo hicieron el proceso complicado; en especial cuando Emiliano Aguilar fue acusado de tráfico de personas indocumentadas en Estados Unidos.

“Como cualquier padre con cualquier hijo, ¿no? O sea, yo traté de ayudarlo en un momento de desgracia, también fue un momento que me agarró por mucha sorpresa. Veníamos de esa situación del estira y afloja, porque no nos conocíamos realmente. Cuando su mamá lo manda a vivir conmigo, a los 18 años, pues no habíamos vivido juntos más de tres meses”, relató.

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar (Instagram / Emiliano Aguilar)

Pepe Aguilar reconoce que le hizo mucha falta a su hijo Emiliano

“Entonces sí, pues él no me conocía, no conocía las reglas de la casa bien, y yo no lo conocía a él, ni sabía qué bagaje traía cargando. Entonces pues sí fue ahí un tiempo de tratar de dar el mayor de los amores, el mayor de la comprensión”, aseguró Pepe Aguilar en la entrevista.

Emiliano junto a su abuelo, Antonio Aguilar (Instagram / Emiliano Aguilar)

“Él también necesitaba mucho a su papá, y yo me di cuenta que le hice mucha falta durante todos esos años. Y traté de compensar, pero no se puede. Él se siente más cómodo estando solo que estando conmigo, por todas estas razones”, agregó el suegro de Christian Nodal.

A pesar de este contexto, Pepe no tuvo más que los mejores deseos para su hijo Emiliano, en especial ahora que ha decidido dedicarse al rap.

“Pero yo lo amo. Sí. Incondicionalmente. Y me da mucho gusto que esté trabajando. Me da muchísimo gusto que esté cantando. Igual no le entiendo mucho a lo que hace, pero no lo critico; es una expresión. Y adelante, y ojalá le vaya muy bien, y creo que tiene con qué hacerlo”, remató.