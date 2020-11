Llega Disney Plus con lo mejor de su programación

La fecha llegó y a partir de este martes 17 de noviembre, la plataforma de suscripción de streaming de The Walt Disney Company, Disney+, abre su catálogo llenó de programas exclusivos, películas, series y documentales de Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic y Fox para Latinoamérica.

A diferencia de Netflix, no habrá varios planes de suscripción, sólo habrá uno, el precio de Disney Plus es de 1,539 en plan anual y de 159 en plan mensual, este plan permitirá hasta cuatro transmisiones simultáneas para poder disfrutarlo en familia y hasta siete perfiles de usuario por cada cuenta creada.

Cada uno de los perfiles mantendría sus propias recomendaciones y su propio historial de visionado.

Después de su lanzamiento en Estados Unidos en noviembre el año pasado 2019 y su estreno en Reino Unido, Alemania, España y Francia, finalmente la plataforma llega a México, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Uruguay, con más de 600 contenidos disponibles.

Contenidos como The Mandalorian, el live action de La Dama y el Vagabundo, WandaVision, Soul, Falcon y el Soldado del Invierno, Hamilton, Star Wars: La Guerra de los Clones, Noelle, The Right Stuff, entre otros, estarán disponibles a través de Disney Plus de manera exclusiva.

Cabe destacar que la interfaz de la plataforma se muestra con distintas categorías según temática, en donde se podrá elegir el apartado Disney, el correspondiente a Pixar, Marvel, National Geographic y Star Wars.

Asimismo, se verá el carrusel con recomendaciones según lo que haya visto, como recomendados para ti y la opción de seguir viendo o simplemente podrás buscar por categorías o temáticas.

Otra de las ventajas del servicio es que permitirá ver series y películas sin conexión cuando lo llevemos en la tablet o en el teléfono móvil.

Y no habrá restricciones para las descargas y podemos tener offline tanto como queramos con la única limitación del almacenamiento interno del dispositivo en cuestión.