Livia Brito quiso borrar evidencias de su agresión con ayuda de político

La demanda por agresión y hurto que enfrenta Livia Brito podría empeorarse tras revelarse una serie de conversaciones que mantuvo ella y un político en la que la actriz le pide ayuda para quedar libre del caso.

Las pruebas de los mensajes que se intercambiaron ambos a través de Whatsaap fueron presentados en el programa De primera mano. Las supuestas pruebas comprometen aún más a la actriz cubana quien es acusada de agredir junto con su novio Mariano Martínez, a un fotógrafo en Cancún.

“Anoche apenas me reuní con él (fotógrafo) y tomé rivotril porque no podía dormir y me levanté a las 11:00am, quedamos en que yo te iba a escribir primero, pero la verdad no podía abrir los ojos en la mañana. Mil, mil gracias por todo Juan, me has ayudado mucho”, le escribe Livia al político, Juan del Rosal.

En otro mensaje, la protagonista de novelas pide que eliminen todas las evidencias que la comprometen en el caso, entre ellas sus huellas dactilares en los objetos que ella y su novio le quitaron al fotógrafo Ernesto Zepeda.

“Sí, que limpien los libros, las credenciales, todo, todo, todo lo que estaba en la mochila porque yo toqué todo”, escribió Livia, a lo que el político respondió: “Los videos del elevador y todo ya se borraron”.

En la misma conversación, la artista reconoce que tomó las pertenencias de Ernesto Zepeda y comenta que ella puede devolver la cámara al fotógrafo y sus cosas, “pero que le otorgue el perdón”.

El político Juan del Rosal declaró al mismo programa que esas conversaciones son reales y seguramente salieron porque él perdió “varios días” su teléfono celular en Cancún-

Livia tiene una denuncia encima por agredir físicamente junto con su novio, al paparazzi Ernesto Zepeda, en una playa de Cancún, el pasado domingo 28 de junio.

El fotógrafo presentó una herida en su cabeza que le ameritó siete puntadas a causa del fuerte golpe en la cabeza que recibió. Aparte, le quitaron su cámara, mochila, documentos personales y hasta las llaves del departamento.