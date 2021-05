¿Live action o animada? James Gunn ofrece detalles sobre la próxima serie de Disney+ I am Groot

La pasada edición del Disney Investor Day sirvió para presentar numerosos nuevos proyectos para Disney+ de dos de sus principales franquicias, es decir, Marvel y Star Wars, con una gran cantidad de series que llegarán a la plataforma de streaming durante los próximos años con el objetivo de ampliar sus respectivos universos. Y una de estas nuevas y enigmáticas series presentadas fue I am Groot, basada en el simpático personaje de los Guardianes de la Galaxia.

Y decimos enigmática porque tan solo se presentó su logo, sin ningún material de apoyo como artes o formato; y desde entonces son muchos los fans que se han estado preguntando si se trata de una serie de acción real o live action o una serie de animación al estilo de What if…?, que se estrenará este verano con los multiversos de Marvel como principal eje de su desarrollo. Ahora, el propio James Gunn, showrunner de la saga Guardianes de la Galaxia en Marvel Studios, ha despejado todas las dudas.

“Animada”, así respondía James Gunn a la pregunta de un fan sobre si la serie I am Groot sería de acción real o de animación. Por el momento nada más se sabe, más allá de que la serie se basará en una colección de cortos originales sobre el personaje en su forma de bebé-árbol; por otro lado, tampoco se ha confirmado una fecha de estreno aproximada, aunque se espera que se estrene en Disney+ en algún momento de 2023.

Lo próximo de James Gunn para Marvel Studios es el rodaje tanto de Guardians of the Galaxy Holiday Special, el especial de Navidad basado en la franquicia de los superhéroes galácticos de Marvel, como de Guardians of the Galaxy Vol. 3, la tercera parte de las aventuras de Star Lord, Gamora, Drax, Rocket y Groot tras su participación en Thor: Love and Thunder.

Fuente: Sin Embargo