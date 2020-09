Lily Collins protagoniza el primer tráiler de Emily in Paris, la nueva serie del creador de Sex and the city

Lily Collins es la protagonista y productora de Emily in Paris, la nueva serie de Netflix que llegará al servicio de streaming el próximo 2 de octubre y que presenta su primer tráiler. Creada por Darren Star, responsable de Sex and the city que también es productor y guionista, la primera temporada de esta comedia romántica ambientada a la capital francesa y que contará con 10 episodios.

Emily in Paris sigue los pasos de una ambiciosa ejecutiva de marketing de Chicago de veintipocos años que se muda a París tras lograr el que siempre ha sido el trabajo de sus sueños. Cuando su empresa se hace con una compañía francesa de lujo, Emily llega a la ciudad como responsable de modernizar la estrategia de la firma en redes sociales.

La nueva vida de Emily en París estará llena de excitantes aventuras y retos mientras lucha por ganarse a sus compañeros de trabajo, hacer amigos y, cómo no, probar suerte en el amor.

Zoe Cassavetes, Andrew Fleming y Peter Lauer son los directores de Emily in Paris cuyo reparto completan Ashley Park (Chicas Malas en Broadway, Historias de San Francisco), Philippine Leroy Beaulieu (Call My Agent!), Lucas Bravo (Smart Ass), Samuel Arnold (Antony & Cleopatra), Camille Razat (15:17 Tren a París) y Bruno Gouery (Doc Martin), con Kate Walsh (The Umbrella Academy), William Abadie (Resident Evil: Extinction) y Arnaud Viard (París, Clara y yo).