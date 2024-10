Liam Payne fue despedido de su disquera, Universal Music, antes de su muerte

Liam Payne fue despedido de su sello discográfico, Universal Music, pocos días antes de su impactante muerte. Una fuente dijo al Daily Mail que Universal eliminó a la ex estrella de One Direction de su lista porque su carrera en solitario estaba en crisis.

“El anticipo que recibió Liam fue enorme y no lo recuperó”, afirmó la fuente. “De todos los miembros de One Direction, Liam estaba en el camino equivocado musicalmente”.

Según informes, el segundo álbum de Liam Payne quedó en suspenso antes de que el sello discográfico cortara lazos.

El cantante de Strip That Down firmó con Capitol Records, propiedad de Universal Music, en 2016 después de que One Direction anunciara su pausa indefinida en 2015. Además, el Daily Mail informó que el equipo de publicidad de Payne renunció a principios de octubre.

Universal Music publicó un homenaje a Payne, escribiendo que estaba «devastado» por su repentino fallecimiento.

“Su legado seguirá vivo a través de su música y de los innumerables fans que inspiró y que lo adoraron”, añade el comunicado. “Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos de Liam”.

Antes de su muerte, también se dijo que la estrella del pop se sentía “extremadamente abrumado por todos los problemas legales” con su ex prometida, Maya Henry, quien, según se informa, le envió una carta judicial para que dejara de molestarla la semana pasada.

La noticia de la acción legal se produjo después de que la modelo afirmara en un video de TikTok que Payne había estado contactándola frecuentemente a ella y a su familia después de su ruptura, a pesar de estar en una nueva relación.

Además, Henry, de 23 años, acusó a su ex prometido de usar su mala salud mental como una “táctica de manipulación” para lograr que ella hablara con él. “Desde que rompimos, siempre me enviaba mensajes diciendo: ‘No me siento bien’”, afirmó. “Siempre jugaba con la muerte y decía: ‘Bueno, me voy a morir. No me siento bien’”.

Curiosamente, escribió sobre una persona que se cayó de un balcón en su novela, Looking Forward, que se publicó a principios de este año e inspirada en su vida real.