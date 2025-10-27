Liam Hemsworth va a casarse con Gabriella Brooks y habla por primera vez sobre su compromiso

Tras casi cinco años de relación, Liam Hemsworth se comprometió con la modelo y actriz australiana Gabriella Brooks.

Liam Hemsworth compartió por primera vez detalles sobre su reciente compromiso con Gabriella Brooks. Durante una entrevista en el programa Today, el actor expresó la emoción que está viviendo en esta nueva etapa personal y la felicidad que representa para ambos dar este paso en su relación.

La pareja anunció su compromiso en las redes sociales en septiembre al compartir una foto en blanco y negro de ellos mismos, con la modelo australina, de 29 años, mostrando su anillo de diamantes.

Liam Hemsworth habla de su compromiso con Gabriella Brooks

Liam Hemsworth habló por primera vez sobre su reciente compromiso con Gabriella Brooks. La primera vez que se les vio juntos fue en diciembre de 2019, durante una comida familiar en Australia con los papás del actor.

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks (Instagram)

En enero de 2020 ya se hablaba de que su relación era seria, y en junio de 2021 hicieron su primera aparición pública como pareja en un evento benéfico en Australia y desde entonces han construido su relación lejos de los reflectores, limitando sus publicaciones juntos.

«Estoy increíblemente emocionado», dijo Hemsworth cuando el conductor Savannah Guthrie le preguntó sobre el compromiso.

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks (Instagram)

El actor de Los Juegos del Hambre reveló que le dio el anillo a su novia «hace unos meses», y agregó que la propuesta no tuvo lugar en las Maldivas, como se rumoró, aunque la pareja estuvo de vacaciones allí recientemente.

«Fuimos allí hace poco», dijo Hemsworth. «Terminé de rodar hace unas tres semanas y me fui directo a una isla tropical a soltarme el pelo… o mejor dicho, a depilarme», bromeó. «Estamos súper emocionados», añadió el actor. «Es una época feliz en la vida».

La familia de Liam Hemsworth está feliz con su nueva relación

Después de darse a conocer la noticia de su compromiso, una fuente le dijo a la revista People que la familia Hemsworth apoya completamente a la pareja

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks en la Gold Dinner 2021 (Instagram/Liam Hemsworth)

«Su familia la adoró de inmediato. Es muy dulce y sincera», compartió la fuente. «Su relación es relajada e increíblemente especial. Su familia lleva tiempo diciéndole que debería proponerle matrimonio».

La relación entre Liam Hemsworth y Gabriella Brooks comenzó poco después del complicado divorcio del actor con Miley Cyrus, con quien se casó en diciembre de 2018 y se divorcio en agosto de 2019.

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks (Getty Images)

«Liam estaba terminando su matrimonio con Miley cuando conoció a Gabriella», compartió la fuente al medio. «Ambos crecieron en Australia y se conocieron gracias a amigos. Le gustó mucho desde el primer momento, pero también dudaba en tener una relación tan pronto después de su separación».

La fuente explicó que Hemsworth y Brooks se «unieron» por «sus orígenes similares y su amor por la relajada vida de playa», y adelantó dónde será la boda:»Planean casarse en Australia», añadió.