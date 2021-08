Letitia Wright sufre accidente durante rodaje de Black Panther 2

Este miércoles, la actriz Letitia Wright sufrió un accidente menor mientras rodaba una escena de riesgo para la secuela de Black Panther. Ésta es una de las próximas películas de la Fase 4 del MCU, donde Wright encarna a la genio de la tecnología Shuri, a quien vimos por última vez en la épica Avengers: Endgame (2019). De acuerdo a los reportes, la histrión fue trasladada a un hospital posterior al percance, pero afortunadamente la dieron de alta con rapidez.

Variety publicó a la una de la tarde (hora del centro de México) una declaración de Marvel Studios en torno al incidente: «Letitia Wright sufrió heridas leves hoy mientras filmaba una escena de riesgo para Black Panther: Wakanda Forever. Actualmente está recibiendo atención en un hospital local y se espera que sea dada de alta pronto».

La filmación del desafortunado stunt tuvo lugar en la ciudad de Boston, Massachusetts. Una hora después de los reportes iniciales en torno al accidente, EW reveló que Letitia Wright ya había sido dada de alta del hospital. Si bien los detalles del percance aún se desconocen, el medio enfatizó que esto no impactará en el calendario de filmación para Black Panther 2.

Wright debutó en el Universo Cinematográfico Marvel gracias a la ganadora del Óscar Pantera negra, cuyo lanzamiento tuvo lugar en 2018. Su personaje, Shuri, es una ingeniosa inventora de la nación ficticia de Wakanda, además de ser la hermana del valeroso T’Challa, a quien el finado Chadwick Boseman interpretó en cuatro películas de la franquicia.

Tras el trágico fallecimiento de Boseman, la Casa de las Ideas tomó la decisión de no fichar a ningún otro actor para el rol titular de Black Panther. Por ende, su venidera secuela tendrá la labor de justificar la ausencia de T’Challa, aunque no por ello echaremos de menos otros rostros conocidos de la saga. Además de Shuri, estarán de vuelta Nakia (Lupita Nyong’g), Okoye (Danai Gurira), Everett K. Ross (Martin Freeman) M’Baku (Winston Duke) y Ramonda (Angela Bassett), entre otros.

Dentro de las nuevas adiciones al MCU, Michaela Coel y el mexicano Tenoch Huerta se sumarán a Black Panther: Wakanda Forever en papeles aún por confirmar. Por otro lado, hace algunos días supimos que la estrella en ascenso Dominique Thorne (If Beale Street Could Talk) será parte del elenco, dando vida a la heroína Riri Williams / Ironheart. Curiosamente, ella tendrá su propia serie en solitario, la cual arribará a Disney Plus posterior al lanzamiento de la película.

Detalles del argumento permanecen bajo el agua. Lo que sabemos con certeza es que Ryan Coogler está de vuelta en la silla de dirección, aunado a que nuevamente coescribe el guion junto con Joe Robert Cole. En esta ocasión, la cinematografía corre a cargo de Autumn Durald, quien viene de trabajar en la exitosa serie Loki.

El estreno de Black Panther: Wakanda Forever está previsto para el 8 de julio de 2022.

Fuente: CinePremiere