‘Les debo una explicación’: Drake Bell aclara a sus fans su situación legal

El actor y cantante estadounidense Drake Bell compartió un video en su cuenta de Instagram en el que aclara su situación legal. Recientemente se dio a conocer que fue denunciado en Ohio, Estados Unidos, por delitos que involucraban a un menor de edad, de los cuales él se declaró culpable.

“Soy Drake Bell, yo no soy Drake Campana”, dijo en español el actor, quien aclaró que no se ha cambiado el nombre, no se ha mudado a México -aunque amaría hacerlo-, no es residente ni ciudadano mexicano, por lo que no tiene pasaporte mexicano.

“La mayoría de las noticias que escucharon recientemente son completamente falsas y erróneas. Y siento que ustedes merecen, y les debo, una explicación”, dijo Bell en el video.

Drake explicó que aunque estas noticias se dieron en un periodo corto de tiempo, en realidad se trata de una investigación que ha corrido durante tres años, investigación “sobre cada declaración falsa que se ha hecho”, destacó el actor.

Bell señaló que no sólo es él quien asegura que se tratan de declaraciones falsas hechas en su contra, sino que el estado de Ohio ya lo comprobó. El también cantante explicó que de no haber sido falsas, no se encontraría actualmente viviendo en su casa en EU, junto a su esposa e hijo.

Por: El Universal