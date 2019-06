Leonardo DiCaprio recibe un balonazo en la cara en partido de voleibol y la FOTO se vuelve viral

Leonardo DiCaprio disfrutaba de una tarde de lo más lúdica junto a sus amigos cuando fue captado por las cámaras de los paparazzis en un momento un tanto incómodo para él. Las imágenes nos dejan claro que sus dotes para la actuación no son las mismas que para el deporte y las redes sociales se han aprovechado de ello.

El protagonista de Titanic decidió organizar una juego de voleibol junto a Robin Thicke, April Love Geary y otros amigos en una playa de Malibú. Hasta ahí todo en orden. Sin embargo todo se torció para DiCaprio cuando sufrió un pequeño percance con el balón y para colmo.. ¡Los paparazzis estaban allí! Los fotógrafos captaron el momento justo en el que el esférico chocaba contra el rostro del oscarizado actor de 44 años.

Ouch! Leonardo DiCaprio gets whacked in the face by a volleyball https://t.co/pVv8PUzaRc pic.twitter.com/x21uLkZn5m

— Page Six (@PageSix) June 25, 2019