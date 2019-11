Le roban la cuenta de facebook a Sabrina Sabrok

A través de un video compartido en su instagram Sabrina Sabrok denuncia ser víctima de un hacker, ya que le fue robada su cuenta oficial de facebook con más de 2.5 millones de seguidores, aquí el mensaje que dio:

”Mi fan page oficial en Facebook Sabrina Sabrok ha sido hackeada! Es un fan page verificado con más de 2.5 millones de likes! Ya he llenado muchas formas de contacto y reportes en Facebook sin recibir una respuesta por parte de la red social, mi fan page he identidad en Facebook ha sido robada y el equipo de support en Facebook no me ha contestado nada!”.

Por: Cadena Noticias