“Le daba para sus medicinas”, dice Sergio Mayer sobre relación con José José

Sergio Mayer, quien se ha visto implicado en otro escándalo por supuestamente haber estafado a José José, puso fin a los rumores que aseguraban que una empresa a su nombre cobraba parte de las regalías de su obra musical, informó Excélsior.

Durante una entrevista al programa Ventaneando explicó por qué surgió la confusión. En pocas palabras, señaló que ya no tiene relación con dicha compañía y aseguró que el dinero que se obtenía no eran regalías sino ‘monetizaciones’.

“Esta empresa me propuso que ponía a unas personas a monitorear todo lo que subieran. Y se rescataban esas monetizaciones: 15, 20, 30 dólares. Cabe mencionar que los intérpretes no reciben regalías. Las cantidades de las que han hablado no existen. Era una empresa que me propuso, ni siquiera era una empresa mía, que ya ni existe: fue hace tiempo. No sé si sigan haciéndolo”.

De igual manera, aclaró que la única relación que tuvo con el Príncipe de la Canción era de amistad.

“No tenía ninguna relación de negocios, ni de nada con José José, más que un tema personal de ayuda; no hay, no ha habido, ni habrá ningún elemento que me relacione con las regalías digitales, ni de intérprete de José José para que dejen de especular y dejen de acusarme”.

Según Mayer, sí llegó a proporcionarle dinero al intérprete, pero no era por un ‘tema de regalías, sino de apoyo’.

“La única relación que tenía con José José era de cariño, de amor y en su momento traté de apoyarlo y cuando hablan del dinero que de alguna manera le daba, no era por el tema de regalías, era de apoyo, siempre que vino a México lo busqué para darle algún apoyo para medicinas. Ahora resulta que a mí me acusan y dicen que por culpa mía murió en la miseria. No nos equivoquemos, no desviemos la atención”.

Incluso, el servidor público negó conocer a la hermana de Sarita, con quien supuestamente cobraba las regalías de su música.

“Ahora que estuve allá le pregunté a Sarita quién era su hermana. No la conozco, no tengo relación con ella. Eso es parte de las mentiras y calumnias que han dicho”, finalizó.