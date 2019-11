Laura León le pide a Diego Luna no avergonzarse de su pasado en las telenovelas

Laura León negó tener una amistad con Diego Luna y le envió un contundente mensaje tras ser cuestionada sobre qué piensa de que el actor reacciona, supuestamente, con desagrado cuando le preguntan sobre sus inicios en El premio mayor de 1995, en la que ambos compartieron créditos.

La cantante le pidió al actor tener cuidado con avergonzarse de algo que “le dio de comer”. Diego Luna es uno de los actores mexicanos que ha logrado llevar su talento alrededor del mundo. Ha actuado para los mejores directores de Hollywood y, además, ha incursionado como director de varias producciones cinematográficas y documentales; sin embargo, algunos periodistas afirmaron que Luna no reacciona de la mejor manera cuando le preguntan sobre los inicios de su carrera.

Laura León, quien interpretó a la madre del personaje que encarnó Diego Luna en El premio mayor, aseguró no tener ninguna relación con el actor, pero dijo admirarlo y estar orgullosa de su trabajo. “Lo admiro y respeto mucho. Que lleve a nuestro México en alto a mí me enorgullece”, aseguró.

La cantante afirmó que Luna no debe olvidar los inicios de su carrera y advirtió a las personas sobre las consecuencias de avergonzarse de quiénes son. “Pobrecito, ¡porque el que escupe al cielo le cae en la cara!, ¡cuidado tesoros!, no puedes hacer eso porque de eso comiste tesoro, que no se te olvide nunca”, dijo.