Laura Bozzo descarta operarse para recuperar su virginidad

Laura Bozzo reveló que no tiene pensado seguir los pasos de Niurka Marcos y recurrir a una cirugía estética para recuperar su virginidad.

Durante su encuentro con diversos reporteros, la peruana manifestó que por ahora está feliz con lo tiene, por lo que no le interesan ese tipo de operaciones.

“Yo no sé si Niurka la tenía muy fea, pero yo me siento que la tengo muy bien, entonces cada quien con lo suyo. Yo soy como soy, me amo como soy, amo todo mi cuerpo, mi cuerpo gracias a Dios lo conservo para mí, yo me siento bien y no me haría eso, ni loca, nada de rejuvenecimiento, no”, explicó.

Sin embargo, la conductora no descartó realizarse un procedimiento estético en otra parte de su cuerpo. “La cara sí, porque ya me falta Botox, un poquito por acá (al costado de su ojo)”.

Previo a estas declaraciones, Bozzo descartó estar abierta al amor, asegurando que luego de su fracaso amoroso con Cristian Zuárez, por ahora prefiere gozar de su soltería.

Por| Agencia México