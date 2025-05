Beyoncé anunció su primer embarazo en los MTV Video Music Awards de 2011. Durante la presentación de su canción Love on Top, se desabrochó la chamarra y se acarició el vientre para revelar la noticia.

Meses después, el 7 de enero de 2012, nació Blue Ivy Carter , quien en ese momento fue considerada la bebé más famosa del mundo según la revista Time. Solo dos días después de su nacimiento, Blue apareció en el videoclip Glory de Jay-Z, convirtiéndose en la persona más joven en ser acreditada en una canción en la historia de Billboard.

Los logros y premios de Blue Ivy, la hija mayor de Beyoncé y Jay-Z

A los 8 años, Blue Ivy narró el audiolibro de Hair Love y prestó su voz a Kiara en Mufasa: The Lion King, en la que Beyoncé interpreta a Nala. En 2021, Blue Ivy se llevó un Grammy por su participación en Brown Skin Girl, también parte del álbum The Lion King: The Gift.

Blue Ivy Carter, Beyoncé y Jay (Getty Images)

A los 9 años se convirtió en la segunda artista más joven en ganar un Grammy, solo superada por Leah Peasall, quien lo obtuvo en 2001 a los 8 años. Además de los Grammy, Blue Ivy tiene un MTV VMA, un NAACP Image Award, dos BET Awards y hasta dos récords Guinness, uno de ellos por ser la persona más joven en posicionar una canción en las listas de Billboard.

Blue Ivy Carter y Beyonce (Getty Images)

Blue Ivy Carter estaba destinada a convertirse en una estrella. De hecho, en varias ocasiones le ha robado el show a Beyoncé.

Blue Ivy (GettyImages)

Las veces que Blue Ivy le robó el show a su mamá, Beyoncé

Blue Ivy en los Graamy Awards 2018

Con tan solo seis años, la hija de Beyoncé y Jay-Z deslumbró en los Grammy Awards 2018 al llegar a la entrega de premios luciendo espectacular con atuendo blanco.

Blue Ivy en los Oscar 2022

En 2022, bailó en los premios Oscar cuando su mamá interpretó Be Alive de la película King Richard.

El debut como bailarina de Blue Ivy en el show de Beyoncé

En mayo de 2023 debutó en el escenario junto a Beyoncé durante la gira Renaissance World Tour. Esa noche bailó por primera vez en París durante las interpretaciones de My Power y My Parade.

Blue Ivy en el NFL Christmas Gameday

En diciembre pasado, Beyoncé protagonizó el espectáculo de medio tiempo en el NFL Christmas Gameday, pero fue su primogénita quien se robó el show.

Beyoncé y Blue Ivy (Getty Images)

En el evento, que se llevó a cabo durante el partido entre los Baltimore Ravens y los Houston Texans en el NRG Stadium de Houston, Blue Ivy acaparó los reflectores bailando a ritmo de Texas Hold ‘Em.

Blue Ivy en el

Cowboy Carter Tour

Hace menos de un mes, Beyoncé arrancó su Cowboy Carter Tour y Blue Ivy volvió a acaparar la atención. En redes sociales se viralizaron varios videos de la joven bailando America Has A Problem y fue tan destacada su técnica y talento que la misma Beyoncé quedó sorprendida y se detuvo para admirarla.