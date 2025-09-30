Las rupturas de celebridades más sonadas e inesperadas del 2025

Aunque el amor parecía eterno, estas parejas tomaron rumbos distintos. Te contamos quiénes son los famosos que terminaron sus relaciones este año.

El 2025 ha estado marcado por rupturas inesperadas en el mundo del entretenimiento. Algunas de las parejas más mediáticas y sólidas decidieron tomar caminos separados. Entre comunicados oficiales, declaraciones ambiguas y una ola de especulaciones sobre infidelidades, repasamos qué famosos pusieron fin a sus relaciones este año.

Las rupturas de celebridades más sonadas del 2025

Katy Perry y Orlando Bloom

Una de las rupturas más comentadas del año fue la de Katy Perry y Orlando Bloom. Tras casi 10 años de relación y una propuesta de matrimonio en 2019, la pareja confirmó su separación el 3 de julio de este año. Según sus representantes, la decisión fue tomada de común acuerdo y enfatizaron que seguirán trabajando juntos para el bienestar de su hija, Daisy Dove, quien nació en 2020.

Katy Perry y Orlando Bloom (Getty Images)

Por otro lado, ha circulado información que durante meses, la ex pareja estuvo transitando una relación más distante y con agendas diferentes: Katy había estado enfocada en su gira The Lifetimes Tour, mientras que Bloom ha tenido compromisos como actor y viaje por separado.

Aunque evitaron entrar en detalles íntimos, fuentes señalan que las tensiones laborales, las constantes ausencias y diferencias en prioridades personales jugaron un papel importante en la decisión.

Katy Perry y Orlando Bloom (Getty Images)

Tim Burton y Monica Bellucci

Otro caso que captó la atención por su inesperada naturaleza fue el del director Tim Burton y la actriz italiana Monica Bellucci. En septiembre de este año, anunciaron su separación mediante un comunicado conjunto, donde aseguraron que la decisión se tomó con “respeto y profundo aprecio”.

Tim Burton y Monica Bellucci (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

La pareja había hecho apariciones públicas en eventos cinematográficos desde que comenzaron su relación alrededor de 2023, tras colaborar profesionalmente en la película Beetlejuice Beetlejuice.

Días después que la pareja anunció su separación, Monica Bellucci dio su versión sobre la ruptura en una entrevista para Vogue Italia. En esa conversación, la modelo confesó que, aunque los caminos de ella y de Burton “se cruzaron para recorrer un trayecto juntos y luego volver a separarse”, él siempre tendrá “un lugar único” en su corazón.

Aunque no se han dado explicaciones detalladas, el hecho de que su relación no estaba marcada por un compromiso formal (como matrimonio) y que ambos mantienen carreras con proyectos exigentes hace sentido que las exigencias de tiempo y prioridades hayan influido en el distanciamiento.

Monica Bellucci y Tim Burton terminan su relación. (Amy Sussman/Getty Images)

Nicole Kidman y Keith Urban

Uno de los rompimientos que más sorprendió fue el de Nicole Kidman y Keith Urban , quienes recientemente anunciaron su separación tras casi 20 años de matrimonio. La separación fue confirmada por fuentes cercanas a la ex pareja y reportada por medios como TMZ, que señalan que el distanciamiento comenzó a principios del verano de 2025. Desde entonces, Keith Urban habría dejado la casa familiar y se habría instalado en una nueva residencia en Nashville.

Medios internacionales señalan que Nicole intentó salvar el matrimonio, y que gran parte de las tensiones se originaron por la dificultad de conciliar sus comprometidos horarios. Kidman, por su parte, ha estado trabajando en el rodaje de Practical Magic 2 en Londres, mientras que Urban continuaba con su gira musical High and Alive.

Nicole Kidman y Keith Urban (Instagram)

Un punto crítico fue el momento en que Urban consiguió su propio espacio: según fuentes, ese acto marcó un quiebre decisivo en la relación.

Hasta el momento, ninguno ha hecho declaraciones extensas sobre causas específicas, aunque allegados sugieren que con el paso del tiempo vivían más como compañeros que como pareja.

Nicole Kidman rehizo su vida amorosa junto al cantante de country Keith Urban en 2006. (Lisa Maree Williams/Getty Images)

Otros famosos que pusieron fin a su relación en 2025

Dakota Johnson y Chris Martin

Dakota Johnson y Chris Martin se conocieron y comenzaron una relación a mediados de 2017. Estuvieron juntos durante 8 años, incluso se llegó a hablar de compromiso, ya que, este año la actriz fue captada portando un anillo de compromiso, aunque nunca se confirmó formalmente.

Lamentablemente, su romance terminó en junio de este año, así lo dio a conocer People. «Esta vez parece definitiva», dijo una fuente sobre la separación. En los últimos meses habían surgido rumores sobre una fractura en su relación. A pesar de que Dakota Johnson estuvo apoyando a Chris Martin durante su gira en 2024 con Coldplay, la actriz llamó la atención cuando fue vista sin su anillo de compromiso en Los Ángeles.

Dakota Johnson y Chris Martin terminaron su relación en junio de este año. (x17/The Grosby Group)

Kaia Gerber y Austin Butler

La modelo Kaia Gerber y el actor Austin Butler pusieron fin a su relación hacia finales de 2024, pero la noticia no se hizo pública sino hasta principios de 2025. Según reportes de TMZ, el rompimiento fue una decisión mutua motivada por el desgaste natural después de tres años juntos.

Ambos han dicho que han preferido mantener su relación privada, lo cual parecía funcionar hasta que las agendas, la vida pública y el interés mediático mostraron lo difícil que era sostener el vínculo sin comprometer otros aspectos de su vida.

Kaia Gerber y Austin Butler (Getty Images)

Sydney Sweeney y Jonathan Davino

En el caso de Sydney Sweeney y Jonathan Davino, la ruptura fue confirmada oficialmente en marzo de 2025, luego de llevar una relación de 6 años. Sydney reveló que la relación había estado “rota por mucho tiempo” y que ella no se sentía preparada para dar el siguiente paso del matrimonio.

Además, resaltó que sus compromisos profesionales, una agenda exigente y la presión a planear una boda contribuyeron a que la carga emocional y logística se volviera muy pesada. La actriz de Euphoria señaló que actualmente está disfrutando del tiempo para sí misma, centrada en su carrera y en sus amistades.

Sin embargo, la actriz de 28 años ha sido relacionada sentimentalmente con el productor musical Scooter Braun, con quien fue captada recientemente en una cena en Los Ángeles. Además, el fin de semana pasado, el empresario fue uno de los invitados a la fiesta de cumpleaños de Sweeney.

Sydney Sweeney y Jonathan Davino terminaron su relación en 2025, tras seis años juntos. (Charley Gallay/Getty Images for InStyle)

Shailene Woodley y Lucas Bravo

Shailene Woodley y Lucas Bravo fue otra de las parejas que terminaron su relación en 2025. Su romance, que comenzó de manera pública a principios de año —fueron vistos juntos desde marzo en París— llegó a su fin tras unos meses de relación marcada por la distancia, los viajes entre Estados Unidos y Francia, y el descubrimiento gradual de que sus estilos de vida no coincidían lo suficiente como para sostener algo más allá de lo romántico inmediato, según informó People.

Ambos apoyaban sus carreras mutuas y mantenían una relación respetuosa durante el tiempo que duró, pero finalmente optaron por separarse en buenos términos

Lily Allen y David Harbour

Por último, Lily Allen y David Harbour pusieron fin a su relación después de cuatro años de matrimonio. Según fuentes, la ruptura estaba relacionada no solamente con los problemas comunes en muchas parejas (como falta de comunicación o compatibilidad a largo plazo), sino también con conflictos emocionales y dificultades personales para la actriz.

Lily reveló que atravesaba por una etapa complicada de salud mental, incluyendo la necesidad de un tiempo para sanar y enfocarse en su bienestar, lo que contribuyó a que la relación terminara.

Además, reportes señalan que el matrimonio había estado “desmoronándose” desde hacía meses, y que Lily se sentía cada vez más afectada por las tensiones entre su vida pública, su vida personal y su rol como madre de sus hijas