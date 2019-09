Las razones por las que Netflix debería de preocuparse por la llegada de la plataforma Disney+

No cabe duda que desde que Disney dio a conocer que lanzaría su propia plataforma de entretenimiento vía streaming, las otras plataformas que han fungido como los pioneros de este servicio, principalmente Netflix, se pusieron a temblar con lo que la compañía del ratón ofrecía.

Y según el portal de tecnología Xataka, Netflix sí tiene motivos para estar preocupado.

Resulta que como parte de sus pruebas antes del estreno de Disney+, decidieron lanzar una versión de prueba gratuita en Holanda, a la cual el portal tuvo acceso y para su sorpresa, hay mucho contenido en español.

Aquí sus comentarios acerca de la nueva plataforma que definitivamente le meterá un revés a Netflix, del cual a decir verdad, está en gran peligro puesto que desde unos meses atrás se han quejado de lo costoso de su servicio y lo escaso de su catálogo de contenidos.

CINCO PILARES, UNA SOLA PLATAFORMA

Disney+ actualmente se encarga de unir todo el contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Tendremos acceso a sus grandes producciones como a contenido exclusivo para el servicio que se lanzará próximamente, así que se promete mucha variedad, pero dejando en claro desde un inicio que es para toda la familia.

Al entrar a la plataforma nos encontramos un banner grande en la parte superior con contenido recomendado de las cinco marcas. Podremos buscar los programas directamente, agregarlos a nuestra lista de deseados o ir directamente a las categorías de películas o series.

La interfaz no será nada que no conozcamos en otro servicio de streaming, en la pantalla principal nos ofrecerá contenido por diferentes categorías, como las películas más exitosas, recomendaciones, clásicos, para niños, musicales entre otros. Lo que notaremos es que tienen producciones de sobra y eso que sólo es su fase de prueba y les falta todo lo de Fox, el nuevo integrante de la familia.

Pero vamos con lo interesante, en la parte de Disney encontramos las películas con actores reales, películas animadas, series de Disney Channel (desde las animadas más recientes, como algunas con actores reales de hace muchos años), series de Disney Junior, películas originales de Disney Channel, contenido creado en los noventas y una de las más atractivas ‘Mickey a través de los años’, con animaciones que van desde 1928.

Aquí es cuando vale la pena mencionar algo, muchas producciones ya vienen con su doblaje y subtítulos en Español (Latinoamericano) y la experiencia es fantástica y nostálgica.

Con Marvel viene lo pesado, ya que tendremos todo el Marvel Cinematic Universe, series y especiales, lo interesante es en su apartado de series animadas. Podremos ver desde Spider-Man y la Mujer araña de los años ochenta, los X-Men, Fantastic Four y Spider-Man de los noventas y sí, la mayoría con el doblaje en español que conocimos en México.

Además, incluye las series recientes, como la categoría “Marvel Mini-Adventures”. En el apartado de Pixar no tendremos ninguna sorpresa, ya que nos encontramos con sus películas animadas y sus cortos.

Con Star Wars tendremos sus ocho películas, como los spin-off Solo y Rogue One. En series animadas nos encontramos The Clone Wars, Rebels, Resistance y las dos producciones de Lego: All-Stars y The Freemaker Adventures. En el caso de Resistance, es el único contenido de las series y películas que no tiene ni texto ni audio en español.

