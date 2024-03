Las razones por las que Drake Bell habló abiertamente sobre el abuso sexual

Drake Bell se sinceró sobre por qué sintió que era el momento adecuado para contar su historia en la serie documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV.

El actor, de 37 años, quien detalló el abuso sexual que sufrió cuando era niño actor con su ex entrenador de diálogo Brian Peck en la serie documental, explicó en un nuevo episodio del podcast The Sarah Fraser Show que inicialmente no quería participar en la serie debido a una “mala” experiencia previa que tuvo en el pasado.

Drake Bell cuenta por qué decidió hablar de su abuso sexual

“Otro documental que salió hace años pedía mi participación, y cuando me negué, la respuesta que obtuve fue increíble”, recordó Drake Bell . «Dijeron que yo era… la gente como yo era el problema, y ​​es por eso que las cosas no van a cambiar en la industria porque personas como yo no hablarán ni se presentarán».

La ex estrella de Drake y Josh dijo que la experiencia lo dejó “cauteloso” y “nervioso” cada vez que se le acercaba para hablar sobre el tema. Sintió lo mismo cuando los productores de Quiet on Set se acercaron a él, pero una de las directoras del proyecto, Emma Schwartz, finalmente ayudó a tranquilizarlo.

«Ella era muy sensible y nos hicimos amigos antes de la serie documental, y me di cuenta de que venía de un lugar genuino», dijo Bell en el podcast. «Cuando empezamos nuestro ida y vuelta y no era desde un ángulo de, ‘Está bien, ¿qué tengo que decir para involucrarlo?’ y ‘Diré simplemente lo que tengo que decir para convencerlo. Realmente sentí un consuelo con ella”.

Bell dijo que le dijo a Schwartz que estaría dispuesto a reunirse con ella si ella venía a Los Ángeles para sentarse con él. Hizo la entrevista y señaló que “se sentía realmente cómodo” a pesar de contarle su historia a “básicamente a un extraño”. Sin embargo, todavía no estaba en un lugar donde sintiera que podía compartirlo públicamente.

Drake Bell ingresó a rehabilitación después de encontrar su historia de abuso

Drake Bell dijo que ingresó a rehabilitación poco después de la entrevista, lo que lo ayudó a aceptar cosas que “no había enfrentado de frente” o que eran “demasiado dolorosas” debido a su trauma pasado.

“Una vez que salí, pensé: ‘Sabes, tal vez este sea un buen momento para acercarme a ellos y decirles que todavía no estoy al 100%, hablemos un poco más, pero cada vez estoy más cerca de sentirme cómodo’. con finalmente compartir mi historia’”, dijo en el podcast.

A la hora de involucrar a su papá, Joe Bell, en el documental, el actor dijo que también fue “muy cauteloso” al respecto. “Aunque estaba luchando con: ‘Dios mío, ¿qué estoy haciendo contando mi historia? ¿Debería hacer esto?’ Pero tenía esta sensación de ‘Wow, ahora todo está ahí afuera’. Puedo desahogarme.’ Y sentí que sería catártico y beneficioso para mi papá poder hacerlo”, explicó.

“Estoy seguro de que mi papá se culpa mucho a sí mismo”, continuó. «Y pensé que esta podría ser una oportunidad para que él pudiera darse cuenta de que, ya sabes, la culpa es de una persona».

En 2004, Brian Peck fue acusado de abusar de un menor de 16 años y de realizar un acto lascivo con un joven de 14 años. Peck pasó 16 meses en prisión y se le pidió que se registrara como delincuente sexual.