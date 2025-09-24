Las mejores miniseries en streaming para maratonear en una tarde

Si eres de los que tardan más en escoger qué ver algo en la tele: tenemos una lista de las miniseries que son un must en una tarde para maratonear.

Sabemos que en las plataformas de streaming hay miles de opciones en sus catálogos y que se ha convertido en todo un arte saber elegir lo que veremos.

Para facilitar esta tarea hicimos esta lista con algunas de las mejores miniseries para maratonear en una tarde y que no tengas que frustrarte por decidir a qué darle play cuando enciendas la TV.

Tenemos opciones que van desde el drama y el misterio hasta la comedia y todos los títulos que elegimos son programas de 10 episodios o menos, ideales para ver en esos días en los que no te quieres levantar de la cama.

5 miniseries para maratonear en un día que ya deberían de estar en tu ‘watchlist’

Adolescence (Netflix)

Duración: 4 episodios

Adolescence la nueva sensación de Netflix. (Instagram @adolescence.netflix)

Adolescence dejó a todos boquiabiertos por la actuación de Owen Cooper. Es un proyecto grabado en planos de secuencia reales, o sea sin cortes y en una sola toma por episodio.

La miniserie muestra de la manera más cruda a Jamie Miller, un niño de 13 años que es acusado por asesinar a una compañera de la escuela (un hecho que nos recuerda la tragedia que conmocionó a la CDMX estos días¡). Una historia intrigante que vale la pena ver y que arrasó en la entrega de los Emmys.

Chernobyl (Max)

Duración: 5 episodios

Chernobyl es una de las mejores series de la historia según IMDb. (IMDb)

Si no has visto esta miniserie, esta es la señal que necesitabas para quedarte todo el día en casa y maratonear este show.

Chernobylno sólo trata sobre el peor accidente causado por el hombre en la historia, sino que también revela secretos nunca antes contados sobre el desastre de la central nuclear de Chernóbil en abril de 1986.

Considerada como una de las mejores miniseries de la historia, actualmente ocupa el puesto número cinco en el ranking deIMDb con 9.3 estrellas de diez.

The Penguin (Max)

Duración: 8 episodios

Colin Farrell le da vida a El Pingüino. (IMDb)

No es coincidencia que esta serie sea ganadora de nueve premios Emmy, The Penguin dejó a todos hablando sobre ella, siendo una de las miniseries más reconocidas de 2024.

Este spin-off de la películaThe Batmannos demuestra que no todo el universo del Hombre Murciélago debe de girar en torno a él: The Penguin le robó el spotlight al llevarnos por lo más oscuro del mundo criminal de Gotham.

Esta es la historia de Oz Cobb (interpretado por Colin Farrell) y cómo logró convertirse en uno de los criminales y villanos más poderosos del universo de The Batman.

The Night Manager (Amazon Prime)

Duración: 6 episodios

The Night Manager, una miniserie de 2016. (IMDb)

Si eres fan del espionaje, esta miniserie es para ti. The Night Manager se centra en la vida de un ex militar y gerente de un hotel de lujo en El Cairo, el twist en esta historia es cuando se incorpora al servicio de inteligencia británico y debe de infiltrarse dentro de una red de tráfico de armas.

Con un elenco impresionante formado por Hugh Laurie, Tom Hiddleston y Olivia Colman, esta miniserie es un must para una noche de suspenso.

The Studio (Apple TV)

Duración: 10 episodios

The Studio, la serie dirigida e interpretada por Seth Rogen. (IMDb)

Para descansar un poco del drama, The Studioarrasó en los Emmys de este año convirtiéndose en la miniserie de comedia más premiada en la historia, con un total de 13 galardones.

Seth Rogen brilló como actor principal, al darle vida al director de un estudio de cine de Hollywood que intenta equilibrar el caos y el ego behind the scenes de la industria cinematográfica con su deseo de hacer buenas películas en un mundo en constante cambio.