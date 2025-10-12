Las fotos que confirman que Katy Perry y Justin Trudeau sí tienen un romance

Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos besándose en el lujoso yate de la cantante, lo que confirma su relación. En las fotos obtenidas por el Daily Mail se puede ver a la cantante besando y abrazando al político canadiense frente a la costa de Santa Bárbara, California.

Katy Perry , quien oficialmente terminó su compromiso de seis años con Orlando Bloom en junio, lució un traje de baño negro de una pieza mientras se mostraba cariñosa con Justin Trudeau.

Eye-popping pictures that prove Katy Perry and Justin Trudeau ARE a couple: Passionate kisses. Roaming hands. After Orlando Bloom split, friends tell us exactly what's going on…. https://t.co/AV32LMcifF — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 11, 2025

En una imágen se puede ver el momento en que Perry envolvió sus brazos alrededor del cuello de Trudeau mientras él aparentemente se acercó para besarla. Otra foto mostró al ex Primer Ministro canadiense, de 53 años, tocando el trasero del cantante de 40, mientras se abrazaban en la cubierta superior del yate.

“Ella acercó su yate a un pequeño barco público de avistamiento de ballenas y luego comenzaron a besarse», dijo un testigo al medio. «No me di cuenta con quién estaba ella, hasta que vi el tatuaje en el brazo del hombre, y comprendí que era Justin Trudeau», agregó.

Las imágenes fueron captadas en Santa Bárbara, California, a finales de septiembre, de acuerdo con la publicación.

Katy Perry y Justin Trudeau acapararon los titulares cuando fueron vistos paseando al perro de la cantante en el parque Mont-Royal de Montreal el 28 de julio. Más tarde esa noche, la estrella pop y el ex primer ministro canadiense cenaron en Le Violon.

Dos días después, el ex primer ministro canadiense asistió a su concierto en el Bell Centre de Montreal. Al mes siguiente, una fuente le reveló al Daily Mail que, tras la publicación de las fotos de Perry y Trudeau en un restaurante, el político se sintió incómodo con el nivel de exposición mediática. “Sé con certeza que a Justin no le entusiasmó que se publicaran las fotos», dijo la fuente al medio. «Era una primera cita. Y estas fotos salieron a la luz y se convirtieron en un gran revuelo, no era lo que él quería».

Y aunque se enviaron varios mensajes durante julio, según la fuente, su comunicación disminuyó, pues ambos están concentrados en sus respectivos compromisos: “Ella está ocupada, él está ocupado”, confirmó. “Tienen mucho que hacer y la novedad ha pasado, pero no tiene nada de malo, simplemente ya no se comunican constantemente. Eso podría cambiar, pero por ahora, es lo que hay. Se ha calmado”.

Aunque una fuente confirmó Us Weekly que Katy Perry y Justin Trudeau se siguen viendo en secreto.

Con información de Quién