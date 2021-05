Las fotos de Ben Affleck y Jennifer Lopez juntos en Miami

Dos semanas después de que Jennifer Lopez y Ben Affleck regresaran a Los Ángeles tras una escapada romántica a Montana, los novios se han reunido en Miami, Florida.

Affleck fue visto en el aeropuerto de Miami el domingo y luego en la casa que J.Lo alquiló para ellos. En las imágenes, se puede ver a la pareja sonriente y disfrutando de su reencuentro tras varios días alejados por cuestiones laborales

La cantante, de 51 años, fue vista con una gran sonrisa en su rostro cuando el director de “Argo”, de 48 años, llegó a la residencia. Ben Affleck fue visto fumando un cigarrillo en la casa que J.Lo alquiló en Miami (The Grosby Group) Jennifer Lopez volvió con Ben Affleck tras 17 años de su ruptura (The Grosby Group)

Una semana atrás, Ben invitó a su novia a un centro de esquí en Montana, donde el actor tiene un chalet. Fueron encontrados por los paparazzi, y las fotografías confirmaban la reconciliación. Tras ese breve descanso, J.Lo viajó sola a Florida.

La pareja se está “tomando las cosas con calma”, pero “Jennifer está feliz y emocionada por su futuro juntos”, según una fuente de la revista People.

“Está muy claro que están enamorados de una manera muy intensa, pero no quieren arruinar nada colocando etiquetas o sometiéndose a demasiada presión”, dijo una fuente a la revista Us Weekly. Las primeras imágenes de Jennifer Lopez y Ben Affleck el 8 de mayo de 2021 (The Grosby Group)

En marzo, se conocía que J.Lo y Alex Rodriguez habían terminado su romance de cuatro años. Aunque inicialmente negaron estar separados, el 15 de abril, la cantante y la ex estrella de béisbol confirmaron que su compromiso de dos años había terminado.

Todo comenzó en febrero, cuando J.Lo estaba filmando su nueva película en República Dominicana y atravesaba una grave crisis con Rodriguez. De acuerdo con TMZ, Ben y J.Lo comenzaron a enviarse correo electrónicos más que amistosos. En una oportunidad, Ben le escribió para decirle cuánto deseaba poder estar allí con ella. En ese momento, él estaba en Boston filmando The Tender Bar bajo las órdenes de George Clooney, y ella todavía estaba comprometida con A-Rod, quien la visitó en la isla para recomponer la relación.

Cuando J.Lo regresó a Los Ángeles comenzaron a tener encuentros secretos en la mansión de la cantante, quien ya había oficializado el fin de su relación con Rodriguez, quien, según señalan diferentes medios, quedó en “shock” tras conocer la noticia del romance de su ex.

“Era solo cuestión de tiempo”, dijo una fuente a la revista Life & Style. “Es como si las estrellas se hubieran alineado. Ambos están solteros simultáneamente por primera vez desde su separación después de un tumultuoso romance de dos años. Puede haber sido hace casi dos décadas, pero Ben y J.Lo están retomando justo donde lo dejaron”, agregó.

“J.Lo y Ben están viendo a dónde va la relación”, señaló la revista Life & Style. “Se están conectando de nuevo. La química todavía está ahí”. Los amigos de Jen dicen que ella siempre soñó que esto sucedería. “Nadie sabe cómo se desarrollará, pero están disfrutando de cada momento. Están muy felices de estar en la vida del otro de nuevo”. Ben Affleck y Jennifer Lopez (The Grosby Group)

Los actores protagonizaron una corta e intensa historia de amor que comenzó en el set de “Gigli” en 2002. Se comprometieron ese mismo año y decidieron casarse en septiembre de 2003, pero días antes de la boda, la pareja la canceló. Unos meses después, se separaron.

Después de su ruptura, cada uno siguió su camino y formó su propia familia. J.Lo se casó con Marc Anthony, con quien tuvo dos hijos, llamados Emme y Max. Por su lado, Affleck se enamoró de Jennifer Garner, con quien se convirtió en padre de Violet, Seraphina y Samuel.

Sin embargo, ambos se separaron y siguieron su vida de solteros. Tuvieron otras relaciones amorosas, J.Lo estuvo a punto de casarse con Rodriguez, y Affleck encontró el amor en la actriz Ana de Armas, de quien se separó en enero tras un noviazgo de un año.

Fuente: Infobae