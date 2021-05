Las cinco cosas que debes saber antes de ver Star Wars: The Bad Batch, la nueva serie de Disney+

Este martes 4 de mayo, coincidiendo con el Día de Star Wars, llega a Disney+ La Remesa mala (The Bad Batch) la nueva serie de animación de Dave Filoni -creador de Las Guerras Clon- sobre una fuerza de asalto que, rebelándose contra el Imperio, imparte su propia justicia por la galaxia. ¿Qué hay que saber antes de ver la nueva serie de la franquicia galáctica?

Tal y como mostró el tráiler de The Bad Batch, tras el resurgir del Imperio y la Orden 66 -que casi aniquila a los Jedi- ahora la Fuerza Clon 99 está bajo las órdenes del Grand Moff Tarkin, que literalmente quiere aniquilarles. Fieles a su estilo, los aguerridos soldados harán todo lo posible por llevar la contraria al Imperio, aunque sus vidas estén en juego.

Éstas son las 5 cosas que debes saber antes de ver Star Wars:The Bad Batch.

1.- LA FUERZA CLON 99

La Remesa Mala (o Fuerza 99) fue presentada en Las Guerras clon, y está compuesta por cinco miembros con habilidades únicas que, combinadas, se convierten en un pequeño ejército casi imparable. Ellos son:

– Hunter: Un clon con los sentidos mejorados y unas habilidades de rastreo únicas.

– Echo: Un clon con mejoras cibernéticas.

– Wrecker: Un clon con la fuerza física aumentada, lo que le da un aspecto fiero y descomunal.

– Crosshair: Un experto francotirador con la vista mejorada.

– Tech: Un clon extremadamente inteligente con habilidades de hackeo.

2.- LAS GUERRAS CLON Y LA ORDEN 66

La Remesa Mala se sitúa cronológicamente poco después de la caída de la República Galáctica, cuando el Emperador Palpatine ejecutó la Orden 66 que no sólo eliminó a casi todos los jedis, sino que hizo que los clones acatasen sin rechistar las órdenes del Imperio.

Como se explica en las Guerras Clon, esto fue posible porque los imperiales pusieron un biochip en el cerebro de cada uno de los solados, logran controlar incluso el veterano Capitán Rex. Sin embargo, los miembros de The Bad Batch parecen igual de rebeldes que siempre, quizás porque nunca les implantaron el chip o quizás porque sus mejoras genéticas lo anularon.

3.- EL GRAND MOFF TARKIN

El Grand Moff Tarkin -interpretado en la trilogía original de Star Wars por el difunto Peter Cushing- será el gran antagonista de la serie. Siendo fiel tanto a Palpatine como a Darth Vader, Tarkin es despiadado y cruel en sus métodos, sobre todo cuando se trata de aplastar a los enemigos del Imperio. Además, está obsesionado con La Remesa Mala, y hará todo lo posible por aniquilarlos, algo que desde luego no será fácil.

4.- LAS CONEXIONES CON THE MANDALORIAN

Hay que tener en cuenta que La Remesa Mala es la segunda serie de Star Wars estrenada directamente en Disney+ tras el éxito de The Mandalorian. Y como tal, guarda algunas conexiones con la historia de Mando y Grogu.

Por un lado, el Grand Moff Tarkin utilizará a los temibles drones de asalto conocidos como Dark Troopers, que ya mostraron su eficacia en The Mandalorian, poniéndole las cosas difíciles incluso a Luke Skywalker. Su diseño parece inspirado en el clásico juego de Star Wars, Dark Forces, lanzado en 1995, que también fue la primera aparición de los soldados oscuros.

Otro personaje que aparecerá es Fennec Shand, la peligrosa cazarrecompensas interpretada por Ming-Na Wen, que a juzgar por los adelantos está en contra de la Fuerza Clon 99. De este modo, la serie animada funciona a modo de precuela para el personaje, antes de que su historia se cruce con la de Mando y Baby Yoda.

5.- EL CAPITÁN REX Y SAW GUERRERA

El Capitán Rex también regresa salido directamente de Las Guerras Clon para guiar a los miembros de The Bad Batch en, al menos, una de sus misiones. La historia de Rex después de su huida con Ahsoka Tano tras la Orden 66 es confusa, pero parece que en algún momento se cruzó con la Fuerza Clon 99, antes de su trágico final en la anterior serie de animación.

Otro viejo conocido de los fans que regresa es Saw Guerrera, el contrabandista y soldado rebelde que primero apareció en Las Guerras clon y más tarde fue interpretado por Forest Whitaker en Rogue One. Se desconoce cuál es su implicación con la Fuerza Clon 99, pero dada su habilidad para reclutar guerreros para su causa, no sería extraño que tenga mucho que ver en la rebelión de los clones defectuosos contra el Imperio.

Fuente: Sin Embargo