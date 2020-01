Las chicas de “Friends” vuelven a reunirse

Jennifer Aniston volvió a complacer a los fans de la serie Friends, al compartir unas fotografías en donde aparece con sus compañeras Courtney Cox – Mónica Geller- y Lisa Kudrow -Phoebe Buffay-.

A través de Instagram, la famosa actriz colocó dos imágenes junto a la siguiente descripción: “Hi from the girls across the hall -Hola de las chicas al otro lado del pasillo”. M

Hasta el momento, la publicación cuenta con más de 7 millones de likes, así como múltiples comentarios que festejan la reunión y recuerdan la emblemática serie de televisión.