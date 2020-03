Las bandas que no se presentarán en el Vive Latino por el coronavirus

La banda española Fangoria se suma a las recientes cancelaciones de talento que participará en el festival Vive Latino que se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo. Los músicos decidieron no tocar en el evento debido a la crisis provocada por COVID-19.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la agrupación madrileña señaló:

Ante la situación actual provocada por el COVID-19, con especial incidencia en la Comunidad de Madrid donde residimos, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias de no realizar viajes que no sean estrictamente necesarios, hemos decidido no viajar a la Ciudad de México y cancelar nuestra actuación en Vive Latino 2020”.