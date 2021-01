Las adaptaciones de Uncharted y The Last Of Us “son solo el principio” de la expansión de PlayStation: Jim Ryan

Jim Ryan, consejero delegado de PlayStation, afirma que la película de Uncharted y la serie de The Last of Us en HBO “son solo el principio” de la expansión de sus marcas a otros medios de entretenimiento.

“Esto es solo el principio de la expansión de nuestra narración hacia nuevos medios e incluso audiencias más grandes. Sony es una compañía de entretenimiento creativo y el entretenimiento nunca había sido tan importante”, expuso Ryan durante la conferencia de prensa de Sony en el CES 2021.}

Sobre la película basada en Uncharted han trascendido más datos, como que su estreno tendrá lugar en algún punto de este 2021. Pese a los problemas por los que ha pasado, finalmente Tom Holland aparecerá en pantalla caracterizado como Nathan Drake.

En el caso de la serie de The Last of Us, sabemos que en la dirección estarán involucrados Craig Mazin (Chernobyl) y el propio Neil Druckmann, una de las figuras que ha encabezado la franquicia. Tiene el visto bueno de HBO y no pretenden reescribir la historia vista en los videojuegos, sino ampliarla.

La aparición de PlayStation en el CES 2021 actualiza nuestro calendario de cara a los próximos 12 meses y más allá. Ratchet & Clank: Rift Apart cambia “la primera mitad” por “2021”, lo que sugiere un cambio de planes frente a ese “ventana de lanzamiento” al que nos emplazaban. Kena: Bridge of Spirits llegará en marzo, mientras que Returnal mantiene su fecha final: 19 de marzo.

Por otro lado, GhostWire: Tokyo apunta a octubre de este año, al igual que Stray. En el futuro más lejano, la nueva IP de Square Enix, Project Athia, se lanzará en enero de 2022.

Lamentablemente tendremos que esperar para ver la marca inédita de Capcom: Pragmata se va a algún punto del 2023, es decir, dentro de dos años mínimo. Pincha en este enlace para conocer el resto de fechas.

Fuente: Sin Embargo