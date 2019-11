Lanzan “teaser” de Camila Sodi como “Rubí”

En octubre, Camila Sodi concluyó las grabaciones de la nueva versión de Rubí, pero es hasta ahora que podemos ver un adelanto de la producción de Televisa que forma parte de su proyecto Fábrica de sueños con el que regresarán a la televisión algunas de sus historias más exitosas como Cuna de lobos, La usurpadora y El privilegio de amar, entre otras.

En el teaser se muestra a Rubí como una mujer ambiciosa y hábil para estafar hombres; sin embargo, también se observa que la protagonista no siempre fue así y que decidió salir de la pobreza a cualquier costo, luego de perder su casa en un incendio.

“¿Cómo no me va a interesar la universidad privada si está llena de hombres ricos? A partir de hoy, yo pongo las reglas del juego, no me va a tragar la pobreza”, dice la actriz frente a la Virgen de Guadalupe.

Rubí contará con 25 episodios, se trata de una nueva versión de la historia original de Yolanda Vargas Dulché y narra la vida de una mujer de bajos recursos que recurre a su belleza, el engaño y la traición para obtener lujos.

​La versión anterior de esta telenovela se transmitió en 2004 y fue protagonizada por Bárbara Mori junto a Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes.