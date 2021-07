Lanzan póster y tráiler de ‘House of Gucci’, con Lady Gaga y Adam Drive como protagonistas

Este jueves se dieron a conocer los póster y el tráiler de la cinta House of Gucci que protagoniza Lady Gaga y Adam Driver. El resto del elenco del filme dirigido por Ridley Scott lo completan Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons y Salma Hayek.

A través de la cuenta oficial de Instagram se compartieron las imágenes promocionales y así como el primer tráiler del filme basado en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, de Sara Gay Forden, publicado en el año 2000.

House of Gucci, escrita por Roberto Bentivegna, narra la historia del matrimonio entre Patrizia Reggiani y Maurizio Gucci durante la década de los 1980 el cual culminó con el asesinato del empresario. Patrizia fue declarada culpable en 1998 y recibió una sentencia de 29 años de cárcel por ser la autora intelectual del delito pero en 2011 salió bajo fianza luego de 18 años por buena conducta.

Adam Driver encarnará a Maurizio Gucci; Jeremy Irons será Rodolfo Gucci, padre de Maurizio; Jared Leto dará vida a Paolo Gucci; Al Pacino actuará como Aldo Gucci y Camille Cottin interpretará a Paola Franchi.

El rodaje se llevó a cabo en Italia, con locaciones en Roma, Florencia, Milan y Lago de Como, entre críticas por la familia Gucci que lamentó que la producción no los contactara para crear la historia que Scott deseaba filmar desde 2006 pese de la desaprobación de los dueños de la firma de lujo.

Se tiene previsto que House of Gucci se estrene en noviembre a través del nuevo servicio de streaming Paramount Plus.