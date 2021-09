Lanzan el primer tráiler de ‘Don’t Look Up’, la nueva cinta de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep

Llegó el adelanto de una de las cintas más esperadas del año. Don’t Look Up es la comedia negra de Netflix que cuenta con un reparto de lujo encabezado por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep.

La estudiante Kate Dibiasky (Lawrence) y el Dr. Randall Mindy (DiCaprio) se percatan de la basura espacial que se dirige velozmente hacia el planeta. Desesperados por su descubrimiento, buscarán informar en una gira de prensa sobre el cometa que amenaza con pulverizar a la población mundial.

El personaje de DiCaprio sufre ataques de pánico con respiraciones profundas que no lo ayudan en la situación. Él intenta decirle a las autoridades norteamericanas sobre la posible destrucción del mundo.

La presidenta, interpretada nada más y nada menos que por Meryl Streep, toma la situación muy a la ligera. ”¿Sabes cuántas reuniones de ‘el mundo se está acabando’ hemos tenido en los últimos dos años?”, pregunta sarcásticamente la mandataria.

Junto a Streep, el experto en comedias Jonah Hill hace de su mano derecha. Hill ya compartió pantalla con DiCaprio en El lobo de Wall Street, cinta que también tiene tintes de comedia, por lo que se espera ver a esta dupla dando cátedra nuevamente.

El filme presenta una alineación repleta de estrellas conformada por Timothée Chalamet (Dune), Tyler Perry (Un loco funeral), la estrella de la música Ariana Grande, Matthew Perry (Friends), Chris Evans (Capitán América) y Cate Blanchett (El aviador).

Otro factor que le sube las expectativas a Don’t Look Up es el director Adam McKay, quien es conocido por hacer exitosas comedias como Step Brothers, Anchorman o The other guys. También tiene experiencia con elencos de alto perfil por la aclamada Vice de 2018, donde dirigió a Christian Bale, Sam Rockwell, Amy Adams y Steve Carell.

”Adam tiene una habilidad incomparable para iniciar una conversación con humor e historias oportunas. Cuando leí su guión supe que era increíblemente único, ya que tocó una fibra sensible sobre el mundo moderno en el que vivimos”, dijo DiCaprio a la revista People sobre su primer trabajo con McKay.

La película llegará de forma limitada a los cines el 10 de diciembre, posteriormente estará disponible en el catálogo de Netflix el día 24. Posiblemente la producción revele un último adelanto antes de su estreno.