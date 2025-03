Lanza Karla Sofía Gascón libro, ‘Lo que queda de mí’

A pesar de la polémica en la que se ha visto envuelta en los últimos meses por sus polémicos tuits, Karla Sofía Gascón está resurgiendo cual ave fénix. Primero reapareció en los Premios César en París, luego en los Óscar y por último en los Premios de la Unión de Actores.

Imparable, este jueves la actriz ha presentado públicamente «Lo que Queda de mí», un libro de la editorial Almuzara en el que hace un repaso por toda su trayectoria y que ella misma ha aclarado que no se trata de una biografía porque hay ficción también.

En la presentación, Karla ha abordado sin pelos en la lengua los tuits racistas, admitiendo que dichas declaraciones «de las que ni me acordaba, podían ser no justas con ciertas personas» y dejando claro que «a los musulmanes les respeto, pero no al terrorismo ni los fanatismos».En ese sentido, Gascón ha asegurado que «solo he comentado noticias, y no voy a permitir que nadie diga que blanqueo el nazismo. Me parece una tontería, pero si lo hubiera intentado explicar durante la vorágine, habría sido imposible.

«No quería dar de comer a este odio. No tenía sentido. Daba igual lo que dijera, porque que iba a seguir por el mismo camino. Cuando alguien tiene una idea de ti, ya da igual lo que hagas».

Información de Agencia Reforma