Lana Wachowski revela la triste razón por la que su hermana Lilly no está en Matrix 4

Lana y Lilly Wachowski dirigieron las tres primeras entregas de la saga Matrix. Sin embargo, Lilly no participa en Matrix: Resurrections, cuarta película de la franquicia. Ahora la realizadora de la cinta ha revelado por qué su hermana no se ha puesto también tras las cámaras en esta ocasión.

Lana Wachowski participó en el Berlin International Literature Festival y durante una intervención explicó los motivos tras la ausencia de Lilly. La cineasta explicó que estaba atravesando un duelo tras la muerte de sus padres y un amigo cercano, y traer de vuelta a estos personajes que significaban tanto para ella fue un gran consuelo, pero Lilly prefirió gestionar su dolor de manera diferente.

“Le pregunté a Lilly si quería hacer esto, y quería procesar su dolor de manera diferente. Ella estaba en la escuela de arte, en un camino diferente y no quería seguir este camino para procesar su dolor. La historia evolucionó, se la conté a mi esposa y ella dijo: ‘Dios mío, tienes que hacerlo’. Y yo dije: ‘Matrix, no puedo volver allí’. Y les pregunté a mis amigos, y seguimos un proceso de toma de decisiones que me ayudó a decir: ‘Está bien, hagamos esto’. Esas personas son realmente la razón por la que volvimos y lo hicimos de nuevo“, relató.

La cinta cuenta con el regreso de Neo ( Keanu Reeves) y Trinity (Carrie-Anne Moss). Completan el reparto Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra, Ellen Hollman, Brian J. Smith, Max Riemelt, Lambert Wilson y Andrew Caldwell. El guion está escrito por Wachowski, Aleksandar Hemon y David Mitchell.

El filme, que no contará con el regreso de Laurence Fishburne, llega a los cines el 17 de diciembre.

Fuente: Excélsior