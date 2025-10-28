Lamine Yamal y su millonaria jugada: planea comprar la mansión de Shakira y Piqué de Barcelona

El joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, invertiría más de 11 millones de euros en la casa de Esplugues de Llobregat que perteneció a Shakira y Piqué.

El joven delantero del FC Barcelona Lamine Yamal ha dado un paso importante fuera del terreno de juego: habría comprado la antigua casa de Shakira y Gerard Piqué, ubicada en Esplugues de Llobregat, a las afueras de Barcelona, según informó El País.

Lamine Yamal compra la casa de Shakira y Piqué de Barcelona

A sus 18 años, Lamine Yamal se encuentra en el mejor momento de su joven carrera: el extremo del FC Barcelona ya se ha consolidado como una de las figuras emergentes más brillantes del futbol mundial.

Con una buena situación económica y una proyección que va más allá del terreno de juego, Yamal planea comprar la casa que perteneció a Shakira y Gerard Piqué, ubicada en Esplugues de Llobregat, una de las zonas residenciales más exclusivas de Barcelona, según informa El País.

La propiedad, situada en la urbanización Ciutat Diagonal, se encuentra en una zona estratégica para el futbolista: cercana a la ciudad deportiva del club, a compañeros como Alejandro Balde y Ronald Araújo, y en un entorno que combina privacidad con prestigio.

Diseñada en 2012 por la arquitecta Mireia Admetller, la residencia en la que vivieron Shakira y Piiqué forma parte de un complejo residencial de casi cuatro mil metros cuadrados y cuenta con seis habitaciones, alberca interior y exterior, gimnasio y amplios espacios de ocio, además de sistemas de seguridad y un entorno rodeado de jardines.

Cabe destacar que, tras la separación de Shakira y Piqué en 2022, la propiedad permaneció vacía y sin comprador durante varios meses.

Según fuentes del sector inmobiliario, el complejo completo está valorado en aproximadamente 14 millones de euros, aunque recientemente se vendió una de las tres viviendas que lo componen por cerca de tres millones de euros.

¿Quién es Lamine Yamal, estrella del Barcelona?

Lamine Yamal es un prodigio del futbol español y una de las figuras más prometedoras del Barcelona.

Nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, Barcelona, hijo de padre marroquí y madre ecuatoguineana.

Desde temprana edad, se unió a la academia juvenil del Barça, La Masia, donde rápidamente destacó por su habilidad técnica, visión de juego y capacidad para jugar en diversas posiciones ofensivas.

Su debut profesional con el primer equipo del Barcelona ocurrió el 29 de abril de 2023, a los 15 años, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia del club en debutar en LaLiga.

En la temporada 2024-2025, Yamal jugó 55 partidos, anotó 18 goles y brindó 25 asistencias, consolidándose como una pieza clave en el esquema de Xavi Hernández.

A nivel internacional, debutó con la selección española en septiembre de 2023 y fue fundamental en la victoria de España en la Eurocopa 2024, donde se convirtió en el jugador más joven en marcar en la historia del torneo.

Lamine Yamal y Nicki Nicole: el nuevo romance mediático del Barcelona

En el ramo personal, actualmente Lamine Yamal tiene un romance con la cantante argentina Nicki Nicole, con quien hizo oficial su relación coincidiendo con el 25 cumpleaños de ella.

La pareja ha sido vista junta en diversas ocasiones, incluyendo una salida a un restaurante japonés en Barcelona, donde Nicki compartió con la familia de Yamal.