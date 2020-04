Lady Gaga recauda 35 mdd para luchar contra COVID-19

La cantante realizará el magno concierto, ‘One World: Together at Home’, en el que participarán Paul McCartney, Stevie Wonder y Billie Eilish

Lady Gaga y la organización Global Citizen recaudaron 35 millones de dólares para combatir el coronavirus y realizarán un especial de televisión con Paul McCartney, Stevie Wonder y Billie Eilish para combatir el creciente virus.

Las cadenas televisivas NBC, ABC y CBS se unirán para transmitir el evento histórico con los presentadores nocturnos del programa de entrevistas Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert que presentarán el programa.

“One World: Together at Home” se emitirá el sábado 18 de abril a las 8 p.m. ET / PT y se está produciendo en colaboración con Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud.

El especial de televisión celebrará a los trabajadores de salud y apoyará la lucha global de la OMS para terminar con COVID-19.

El especial también incluirá a organizaciones benéficas locales y regionales que brindan alimentos, refugio y atención médica a quienes más necesitan ayuda durante este tiempo.

Habrá apariciones de Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS.

Fuente: Vanguardia