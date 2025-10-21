La verdad detrás del supuesto perdón de Donald Trump a Diddy Combs que desató indignación mundial

La administración rechaza un informe que señala que el presidente consideraba retirar la sentencia de Sean “Diddy” Combs esta semana.

La Casa Blanca desmintió de manera tajante un informe que afirmaba que el presidente Donald Trump estaba dispuesto a otorgar un perdón a Sean “Diddy” Combs, quien fue condenado por transportar personas con fines de prostitución y otros delitos, según reportó TMZ.

La Casa Blanca desmiente indulto de Trump a P. Diddy

La controversia en torno a la posible decisión del presidente Donald Trump para otorgar perdón o reducir condenas sumó un nuevo capítulo esta semana al caso de Sean “Diddy” Combs.

El rapero volvió a los titulares después de que TMZ informara que Trump estaba considerando reducir su sentencia. La noticia generó una reacción inmediata por parte de la Casa Blanca, que salió públicamente a aclarar y desmentir la información.

Sean ‘Diddy’ Combs fue acusado de violación por una ex pareja (Frazer Harrison/Getty Images)

Según TMZ, un “alto funcionario de la Casa Blanca” cercano al presidente habría revelado que Trump estaba considerando respecto otorgar el perdón de la pena de Diddy, e incluso afirmaron que la decisión “podría llegar esta misma semana”. El medio también aseguró que algunos asesores del presidente le habían recomendado no hacerlo, lo que sugería divisiones internas dentro de su equipo.

Sin embargo, la respuesta oficial desde Washington no tardó en llegar. La Casa Blanca, citada por medios como Newsweek, fue contundente al afirmar que “no hay nada de verdad” en ese informe.

En palabras del portavoz presidencial: “No hay absolutamente nada de cierto en el reporte de TMZ, lo cual habríamos explicado con gusto si nos hubieran contactado antes de publicar su noticia falsa”. Además, se subrayó que “el presidente, no fuentes anónimas, es quien decide sobre los indultos y conmutaciones”.

Donald Trump celebró la cancelación del programa de Jimmy Kimmel (LEON NEAL/Getty Images)

Sean “Diddy” Combs: la condena que marcó su caída definitiva

El reconocido productor musical y rapero Sean “Diddy” Combs fue condenado el pasado 3 de octubre da 50 meses de prisión federal tras ser hallado culpable de dos cargos de transporte de personas con fines de prostitución. El fallo fue dictado por el juez Arun Subramanian en un tribunal federal de Nueva York, y además de la pena de prisión, Combs recibió una multa de 500 mil dólares y una orden de cinco años de libertad supervisada una vez que cumpla su condena.

La sentencia llegó luego de un juicio mediático que había comenzado en julio y duró varias semanas. Durante el proceso, la fiscalía argumentó que el rapero utilizó su red de empresas de entretenimiento y contactos en la industria musical para facilitar viajes y encuentros que involucraban a mujeres reclutadas para actividades sexuales pagadas.

Sean ‘Diddy‘ Combs (Getty Images)

Si bien enfrentaba cargos más graves (incluidos tráfico sexual y conspiración para actividades criminales organizadas) fue absuelto de esos delitos más serios, lo que redujo considerablemente la posible duración de su condena.

El caso se remonta a una investigación federal iniciada en 2023, que se intensificó en 2024 tras varias demandas civiles y denuncias públicas en medios y redes sociales. Sean «Diddy» Combs fue arrestado en septiembre de 2024, por lo que parte del tiempo que lleva bajo custodia ya cuenta como “tiempo cumplido”, de acuerdo con el fallo judicial.

La defensa de Combs argumentó que los viajes en cuestión estaban relacionados con eventos consensuados entre adultos y que las acusaciones habían sido distorsionadas por el contexto mediático y la figura pública del acusado. No obstante, el jurado dio validez a los testimonios y pruebas presentadas por la fiscalía en relación a los dos cargos de transporte para prostitución.