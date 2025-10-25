‘La vecina perfecta’: el documental de Netflix que expone los horrores de la ley más letal de EE. UU.

La mañana del viernes 2 de junio de 2023, Ajike Owens hizo algo completamente cotidiano: fue a tocar la puerta de su vecina. Su hijo había regresado a casa diciendo que Susan Lorincz, una mujer de 58 años que vivía cerca, le había gritado y arrojado objetos a su hermano menor por jugar en el césped compartido del vecindario.

Owens, madre de cuatro hijos, cruzó la calle para hablar con Lorincz y entender lo que había pasado, pero en lugar de abrir la puerta, Lorincz disparó a través de ella y dejó que Owens, de apenas 35 años, muriera en la calle.

Suena a un asesinato, pero ocurre en Estados Unidos, donde las leyes Stand Your Ground (Ley de Defensa Propia) siguen vigentes en más de la mitad de los estados, incluido Florida, donde vivían Ajike Owens y Susan Lorincz, en la ciudad de Ocala.

La ley permite que una persona use fuerza letal si cree razonablemente que es necesaria para defenderse de ciertos delitos violentos o en situaciones de amenaza. Lorincz afirmó que pensó que Owens había ido a su casa esa noche para matarla. “Ni siquiera recuerdo haber tomado el arma”, dijo a los oficiales. “Solo recuerdo que disparé”.

Pese a lo ocurrido, pasaron varios días antes de que la policía arrestara a Lorincz. Durante ese tiempo, la comunidad de Owens salió a las calles con pancartas y denuncias públicas para exigir justicia.

