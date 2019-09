“La Usurpadora” rompe récord de audiencia

Con un alcance de 3.9 millones de persona la telenovela La Usurpadora, relanzada por la empresa Televisa, rompió récord de audiencia en 2019 y se colocó como la emisión más vista de la televisión abierta, de acuerdo Nielsen IBOPE México.

Este primer lanzamiento del proyecto Fabrica de Sueños, una antología de actualizaciones de los dramas más exitosos de Televisa en las últimas décadas fue transmitido el domingo pasado a las 21:30 horas por el canal de Las Estrellas y superó en 149.42% a la competencia.

La telenovela cuenta la historia de Paola Miranda y Paulina Doria, quienes se reencuentran después de que Paola obliga a Paulina a asumir su identidad para cumplir con el objetivo de iniciar una nueva vida simulando su muerte.

En esta ocasión, y a diferencia de la primera versión que contaba con más de 100 capítulos, la telenovela solo será de 25 episodios puesto que desde un principio se hizo hincapié en que esta sería una adaptación.

Una nueva cara para La Usurpadora

La Usurpadora, producida por Carmen Armendáriz y que se estreno para prensa en el Club de Banqueros. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Este programa es protagonizado por Sandra Echevería, Andrés Palacios y Arap Bethke. La productora, Carmen Armendariz, dijo que existía la posibilidad de que Gaby Spanic, actriz que dio vida por primera vez a esta historia, participe como una invitada de lujo en la producción.

En abril de este año, la actriz mexicana dijo que no creía que la telenovela que la lanzó a la fama fuera a alcanzar el éxito que había tenido la historia cuando ella la protagonizó. Señaló que ya se había hecho una versión colombiana que no funcionó.

“Dudo mucho que vayan a tener el éxito de ‘La Usurpadora’ por lo que acabo de decir, no por falta de carisma ni por falta de profesionalismo. No, no, no. Yo creo que el fondo de las cosas ha cambiado”, sentenció Spanic. Sin embargo, las cifras del domingo apuntaron lo contrario.

Por otro lado, también deseó mucho éxito a la nueva protagónica de La Usurpadora, Sandra Echeverría, quien dijo que su personaje no estaría basado en el trabajo de Gaby Spanic puesto que ella era muy pequeña cuando se trasmitía la telenovela y no recuerda nada de la actuación de su antecesora.

“No me acuerdo (de La Usurpadora), yo estaba muy chiquita. Me acuerdo de haberla visto, que era hermosa, que fue un hit, pero no recordaba ni siquiera la historia. Pero mejor, así hago mi versión. No imito a nadie”, dijo ante los medios.