La trama de Wonder Woman 1984 se filtra y revela detalles de los villanos que enfrentará la princesa Diana

Pese que Wonder Woman 1984 no llegará a los cines hasta el verano de 2020, importantes detalles de trama podrían haberse filtrado. Un giro bastante inesperado le espera a la segunda película en solitario de Diana Prince. Pero no sólo se ha filtrado la historia de la cinta protagonizada de nuevo por Gal Gadot, también la descripción de algunos personajes clave.

Según informa That Hashtag Show, Wonder Woman 1984 ignorará la línea marcada por Batman vs Superman y Liga de la Justicia que sí seguía la primera película de la superheroína. El motivo es que Patty Jenkins convertirá a la Mujer Maravilla en una figura conocida en la década de los 80, algo muy distinto del filme de Zack Snyder, donde su identidad había permanecido en secreto.

La trama filtrada desvela que la secuela será una película de espías, al convertir a la amazona en una agente infiltrada en plena Guerra Fría. Su misión es dar caza a un espía ruso muy peligroso. Teniendo en cuenta estos datos, cobran mucho sentido las escenas que se han rodado en Washington DC con Gal Gadot corriendo por las calles de la capital estadounidense. Parece que Warner quiere hacer borrón y cuenta nueva y olvidar los filmes de Zack Snyder.

La villana es originalmente Barbara Minerva, una fan acérrima de Wonder Woman y cuyo máximo deseo es ser como ella, lo que confirma que Diana ahora es una superheroína famosa.

Su deseo está estrechamente relacionado con el otro personaje clave: Maxwell Lord (Pedro Pascal). Aunque en los cómics, este metahumano tiene el poder de manipular la mente de las personas, en la versión cinematográfica, su habilidad será la de conceder los deseos de la gente… Eso sí, a cambio de módico (y mortal) precio.

Será Maxwell Lord el que convierta a Barbara en una superheroína pero su lado “salvaje” irá convirtiéndola en una villana a la que sólo la Mujer Maravilla podrá hacerle frente. Otros rumores también apuntan al posible regreso de Chris Pine como Steve Trevor y que su vuelta también puede estar relacionada con los poderes de Lord.

De momento, toca ser precavido con estos supuestos spoilers filtrados. Warner se ha reservado el tráiler de Wonder Woman 1984 para Navidad, lo que hará que esté ausente de la Comic-Con de este año.

