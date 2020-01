La tercera temporada de Élite podría ser la despedida de sus protagonistas actuales

La tercera temporada de Élite marcará un antes y un después en Las Encinas. Y es que los nuevos capítulos, que llegarán en marzo a la plataforma, serán los últimos de la serie tal y como la conocemos hasta ahora.

Según informa Fuera de series, Carlos Montero y Darío Madrona preparan una completa revolución en la serie, que cerrará sus tramas en la tercera temporada para dejar paso a una nueva generación de alumnos a partir de la cuarta. Es decir, que Élite contará a partir de su cuarta entrega con un reparto completamente nuevo, siendo esta inminente tercera tanda la última para Ester Espósito, Danna Paola, Miguel Bernadeau y el resto de protagonistas de la exitosa ficción.

Con esta cuarta temporada y una quinta ya firmadas, Élite se reinventará a sí misma para seguir siendo una de las producciones más vistas de Netflix a nivel mundial. Un estatus que buscará mantener con una nueva historia y con nuevas caras por descubrir, pues la mayoría de las actuales han encontrado en Las Encinas su salto a la fama.

Uno de los que sí había saboreado cierto éxito antes de ponerse el uniforme, el chileno Jorge López, ya declaró a Esquire que dejaría Élite a partir de su cuarta temporada: “Élite fue una escuela, un aprendizaje de la hostia, pero ya estuve cuatro años en Disney y no quiero vivir procesos tan largos ahora. Un par de temporadas para mí y para Valerio es perfecto, no me renta hacer más”.

Lo que López no dijo entonces es que su marcha vendría acompañada por la del resto de sus compañeros, que a partir de ahora tendrá libertad para afrontar nuevos proyectos profesionales. La serie, mientras tanto, se prepara para recibir nuevos estudiantes en un movimiento que, por otro lado, recuerda al que hizo la Élite de los 90, Compañeros, que cambió de protagonistas en sus dos últimas temporadas, pasando de tener a Eva Santolaria y a Antonio Hortelano a contar con Begoña Maestre, David Janer y un joven Raúl Arévalo al frente del reparto.

Fuente:Sin Embargo