La tercera entrega de Ant-Man, dirigida por Peyton Reed, llegará a la pantalla grande en 2022

Después de que se anunciara que Ant-Man volverá a la gran pantalla para completar su propia trilogía, ahora se ha hecho público que el filme llegará en 2022 y estará dirigido por Peyton Reed, quien ya se encargó de llevar a buen puerto las anteriores entregas.

Según ha informado The Hollywood Reporter, Reed se suma a Paul Rudd, quien da vida al superhéroe, en un equipo que hasta el momento Marvel está manteniendo en secreto. Aunque no ha habido confirmación oficial, también se espera que Evangeline Lilly, quien dio vida a La Avispa en la anterior entrega, esté también en el filme.

Según Charles Murphy, quien cuenta con una amplia experiencia a la hora de filtrar exclusivas de Marvel, la producción de la película comenzará tan pronto como Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Thor: Love and Thunder acaben su fase de filmación. Según Murphy, esto podría ocurrir en los próximos meses.

Las teorías apuntan a que la tercera entrega de la saga profundizará sobre el Mundo Cuántico y las imprevisibles posibilidades y amenazas que este proporcionará a los protagonistas.

Fuente: Sin Embargo