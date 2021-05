La segunda temporada de The Witcher entra a etapa de postproducción

Netflix sigue adelante con The Witcher, la serie en la que Henry Cavill vuelve a ponerse en la piel de Geralt de Rivia en la esperada segunda temporada. A principios de abril, la cuenta oficial en las redes sociales por fin anunció que el rodaje había concluido, un proceso de grabación que se ha alargado más allá de lo previsto debido a la crisis del coronavirus. Ahora, Lauren S. Hissrich, la showrunner, ha desvelado que el producto ya se encuentra en pleno proceso de postproducción.

Lo ha revelado a través de Twitter, donde ha compartido el siguiente mensaje: “De vuelta en Londres; de vuelva en la (pequeña, oscura, ruidosa) habitación donde ocurre. Es así, estamos en plena postproducción de The Witcher Temporada 2, de modo que estoy jodidamente emocionada”. Aunque todavía se desconoce cuándo debutará en Netflix, la ventana de estreno está ya definida: será en algún momento de este año 2021.

MÁS DE 150 DÍAS DE RODAJE

El rodaje de la segunda temporada de The Witcher ha llevado 158 días en total, tal y como compartió la propia plataforma en una comunicación reciente. Durante ese proceso, el equipo ha llegado a utilizar hasta tres unidades diferentes, dispuestas sobre el terreno para plasmar las nuevas historias de Geralt, Yennefer, Ciri y demás personajes que forman parte del mundo creado por el escritor polaco Andrzej Sapkowski. Un equipo de más de 89 personas en el reparto, además de los profesionales de producción, se ha desplegado a lo largo y ancho de las 15 localizaciones que conforman esta nueva temporada.

The Witcher no se quedará en un único producto para televisión. La película anime La Pesadilla del Lobo verá la luz en 2021. Este filme narrará la historia de Vesemir, el mentor de Geralt, aunque años antes de que estos dos personajes se conocieran. Por otro lado, The Witcher: Blood Origin será una precuela ambientada mil años antes de los hechos acaecidos en la serie principal.

Fuente: Sin Embargo