La reacción de Kenia Os al nuevo corte de Peso Pluma es la mejor prueba de que su noviazgo va muy en serio

Peso Pluma le dijo adiós al “mullet” y estrenó un “buzz cut” que ya recibió la aprobación de su novia, Kenia Os.

Cuando Peso Pluma decidió decirle adiós al icónico “mullet” que lo acompañó durante años (un corte de pelo con ciertas variaciones que generó infinidad de comentarios y memes), recibió la aprobación de su Kenia Os, cuya reacción al cambio de look del cantante es la mejor prueba de que su noviazgo va muy en serio… o, al menos, una de ellas.

Kenia Os reacciona al nuevo corte de pelo de Peso Pluma y nos encanta

La influencer, cantante y empresaria Kenia Os publicó una imagen muy romántica junto a su novio, Peso Pluma, en la que aparece el cantante de corridos tumbados aparece recostado en sus piernas y ella agregó un emoji de cara con corazones, gesto que muchos interpretaron como el “visto bueno” de Kenia al nuevo estilo de Hassan Emilio.

Esa reacción, aunque sencilla, puede leerse como una reafirmación pública de apoyo frente al escrutinio mediático que ha acompañado al intérprete de “Ella baila sola”, por no decir la infinidad de memes que el antiguo look de Peso Pluma generó en redes sociales.

Así se ve el «buzz cut» de Peso Pluma (Instagram)

Lo cierto es que ésa no fue la única señal de aprobación. En un video que publicaron en TikTok, donde el cantante de 26 años deja ver el nuevo “buzz cut” que se hizo, mientras se relaja junto a una alberca, la influencer originaria de Mazatlán comentó con un “Te amo”, que su galán de inmediato respondió con un efusivo “Te amo, mi amor”.

El cambio de look de Peso Pluma deja ver todo el amor y el apoyo de Kenia Os

Uno de los grandes aciertos de Peso Pluma en los inicios de su carrera, fue apostar por una apariencia llamativa, ya que el corte de pelo “mullet” con laterales desvanecidos se volvió su sello característico. El propio cantante reveló en una entrevista con Jimmy Fallon que aquel peinado resultó de un corte mal ejecutado durante uno de sus viajes a Medellín. En la charla, Hassan admitió que fue un error que, al final, se transformó en su identidad estilística.

Con el paso del tiempo, el artista experimentó variaciones en su imagen, incluyendo rizos, degradados y estilos más “iluminados”, como el corte con matices rubios que dejó ver en los Premios Grammy 2025, donde estuvo acompañado por su ex, Nicki Nicole.

El «mullet» que hizo famoso Peso Pluma (Dia Dipasupil/Getty Images)

Sin embargo, la evolución de su look con la que mostró una transformación profunda de su pelo en julio de 2024, estuvo acompañada por la presencia de quien, a la postre, se convertiría en su novia, la influencer y cantante Kenia Os, con quien grabó el tema “Tommy & Pamela”.

Desde entonces, ante la buena química que demostraba la pareja, comenzaron a circular rumores de que entre Peso Pluma y Kenia Os había algo más que camaradería de colegas, aunque no hubo una confirmación de un romance sino hasta varios meses después.

Ahora que son una de las parejas más hot de México, la reacción de Kenia Os ante el nuevo corte de Peso Pluma deja ver no sólo el amor, sino el apoyo que la cantante muestra al intérprete tapatío, ya que, en este momento de su carrera, su música y su imagen son la combinación que lo hacen triunfar tanto en los charts como en el mundo de la moda, luego de que se convirtió en el primer mexicano en ser nombrado Embajador de New York Fashion Week.

La historia de amor de Peso Pluma y Kenia Os: de la colaboración al romance bajo los reflectores

El vínculo entre Peso Pluma y Kenia Os nació en el terreno de lo creativo. Juntos grabaron la canción “Tommy & Pamela”, incluida en el álbum Éxodo de Hassan, funcionó como un punto de encuentro.

En ese video musical y desde las imágenes que compartieron del detrás de cámaras se notaba una química innegable, lo que de inmediato despertó la curiosidad de los millones de fans de ambos.

Spotted! Peso Pluma y Kenia Os en enero de 2025 (Getty Images)

Aunque inicialmente la relación se mantuvo en un bajo perfil, gradualmente comenzaron a mostrarse juntos en eventos públicos. Uno de los momentos que hizo más que evidente su romance ocurrió en enero de 2025, cuando asistieron juntos al Pegasus World Cup en Florida.

Desde entonces, sus apariciones en conciertos, viajes y publicaciones románticas en redes sociales han sido constantes.

En declaraciones a la prensa, Kenia Os ha llamado a Peso Pluma su “príncipe azul” y ha dicho que vive “uno de los mejores momentos” de su vida tanto en lo personal como en lo profesional.