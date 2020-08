La razón por la que Chespirito no tuvo hijos con Florinda Meza

Florinda Meza abrió su corazón en entrevista y reveló la razón por la que nunca tuvo un hijo con Roberto Gómez Bolaños ´Chespirito´ con quien estuvo más de 40 años.

En años pasados la famosa actriz por interpretar a “Doña Florinda” había declarado que cuando ´Chespirito´ y ella se unieron formalmente, él ya estaba vasectomizado.

Pero explicó que intentó convencer al comediante de formar una familia: “Dos años después le hablé de regresar la vasectomía porque me enteré que era posible revertirlo. Empecé a hablar con él del tema, pero su respuesta fue que no”.

Sin embargo no profundizó en tema… hasta ahora.

Cuál fue la razón

A la actriz se le preguntó si no le hubiera gustado ser la mamá del hijo más pequeño de Roberto Gómez Bolaños, la primera actriz sorprendió con su respuesta al sincerarse y narrar las diversas razone por las cuales nunca tuvo hijos con él a pesar de que ella siempre lo quiso ser madre.

“A los hijos se les quiere a través de la madre y que un hijo mío amándome como me amaba sería su adoración y él no podría cargar una con el peso de la culpa de amar menos a los otros, y si hubiera conflicto entre los medios hermanos, no soportaría que lastimaran, agredieran al supuesto bastardo que sería su adoración, que no lo pusiera yo en ese predicamento”, contó la actriz.

A pesar que ella sí quería tener hijos, Florida dice: “Yo ya sabía, nadie me forzó, él me cortejó, o caí por el romance, porque me enamoré y vivimos un amor maravilloso. Y si hubo egoísmo en eso y en otras cosas por su parte, pues seguramente también las hubo por el mío”.

La actriz dijo estar agradecida por la forma en que Gómez Bolaños la amó: “Él me amó con el 100 que podía dar. Me lo agradecía, él me conocía, conocía mi instinto maternal pero me agradecía eso, que yo lo aceptara de esa manera. Le agradezco a él muchísimas cosas como hacer mi vida interesante”.

Por: INFO7