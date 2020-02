La quinta temporada de Better Call Saul regresa con un Tony Dalton listo para sorprender

Tony Dalton es un fiel creyente de que “chamba llama chamba”, y sin duda no se equivoca. El nacido en Laredo, Texas pero de padres mexicanos sigue cosechando éxitos en Hollywood, todo gracias a su gran talento, que siempre ha sido su mejor carta de presentación. En 2017, Tony Dalton entró en shock al escuchar que la serie Sr. Ávila, de la que él formó parte, había ganado el Emmy Internacional dentro de la categoría Mejor Programa en horario principal en EU de habla no-inglesa, por lo que meses después las ofertas de trabajo comenzaron a llegar.

En 2018, el actor Dalton se incorporó al reparto de la serie estadounidense Better Call Saul creada por Vince Gilligan y Peter Gould. La noticia se dio a conocer durante la Comic-Con de San Diego en donde explicaron que el actor interpretaría a Lalo Salamanca, un nuevo personaje del que se hizo referencia durante el segundo capítulo de Breaking Bad. Tras su aparición en la temporada cuatro de este spin-off, Tony Dalton regresa este lunes a la quinta temporada de la serie de AMC, la cual estrena en Netflix y en donde Lalo tendrá mucho más peso.

El actor regresó a Albuquerque, Nuevo México para continuar creciendo junto a este universo, el que sin duda se está convirtiendo en una de las franquicias más populares de los últimos años. En entrevista con VANGUARDIA, Dalton nos habló sobre su personaje, el cual posee una sonrisa cautivadora, pero peligrosa para sus enemigos.

“Vienen muchas cosas muy divertidas para Lalo. Cuando me junté con Vince Gilligan y Peter Gould, les dije que una de las cosas que yo estaba buscando era hacer algo que rompiera un poco con la narrativa de la serie, porque todos son muy serios y estoicos, así que quería hacer a mi personaje mucho más ligero. Además, venía de hacer Sr. Ávila que era serio y gris, así que le di la vuelta a Lalo Salamanca a algo más alegre y divertido”, compartió el actor.

Tony asegura que fue increíble trabajar con este elenco encabezado por Bob Odenkirk, y con los creadores, quienes hace unos meses aseguraron que la serie tendrá una sexta y última temporada. Por parte de los fanáticos la respuesta ha sido grandiosa, ya que su personaje poco a poco conecta con la historia de Breaking Bad.

“Nos han recibido muy bien, fíjate que los fanáticos de Breaking Bad sí son muy intenso, hay mucha banda allá que son muy seguidores de la serie y de ese mundo. Lalo Salamanca sale poco en la temporada pasada, pero ya en esta interactúa mucho más y se convierte en una parte central de la historia”, afirmó Dalton.

SIN MIEDO A HOLLYWOOD

Para Dalton, el secreto de su personaje es su sonrisa y su compleja psicología, elementos que él propuso y que busca que alejen a los mexicanos en Hollywood del clásico estereotipo del narcotraficante.

“Creo que muy pocas veces, o no recuerdo en qué otras series, te toca ver un personaje que maneja muy bien el inglés y el español como en esta. Estamos muy acostumbrados al estereotipo de los mexicanos como narcotraficantes, y aquí por lo menos intentamos crear un villano que no se haya visto antes, que no sea un cliché. Ojalá lo hayamos logrado”, afirmó el protagonista de Matando Cabos.

En esta serie, el actor interpreta a un asesino a sueldo que es latino, miembro de la familia Salamanca, por lo que Dalton buscó que fuera bicultural.

“Creo que lo más importante para nosotros es que en la serie todos los personajes que son mexicanos hablan español, algo que antes no sucedía si te das cuenta. El hecho de que hayan contratado gente que hable español para esos personajes, es un paso adelante”, agregó.

Fuente: Sin Embargo