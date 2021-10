La producción de The Mandalorian comienza las grabaciones de la temporada 3

Rumores apuntan que la tercera temporada de The Mandalorian ha comenzado a rodarse en los estudios de Disney en Manhattan, California.

La cuenta oficial del portal Bespin Bulletin compartió en redes unas imágenes desde las grabaciones de la nueva tanda de The Mandalorian para la plataforma Disney+ en California, Estados Unidos.

Asimismo se confirmo la ausencia del actor Pedro Pascal, que interpreta a Din Djarin en la serie, debido a que se encuentra rodando la adaptación del videojuego The Last of Us con Bella Ramsey en Canadá.

Hasta el momento no hay fecha de estreno de la tercera parte, sin embargo se espera que las grabaciones terminen hasta finales de marzo del próximo año, esperando su estreno en la plataforma de streaming Disney+.

Fuente: Sin Embargo