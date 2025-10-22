La princesa Beatriz toma postura: está de lado de su papá, el príncipe Andrés, tras su caída real

La hija mayor del príncipe Andrés fue vista saliendo de Royal Lodge horas después del anuncio oficial que lo deja sin títulos ni honores reales.

En una visita discreta a su papá, el príncipe Andrés, en su residencia dentro del parque de Windsor, la princesa Beatriz de York dejó entrever que está de su lado en medio de las tensiones que atraviesa la familia. El encuentro entre papá e hija se produjo poco después de que Andrés anunciara la renuncia a todos sus títulos y honores reales, una decisión directamente relacionada con su implicación en el caso de explotación sexual de Jeffrey Epstein.

La visita incómoda de la princesa Beatriz al príncipe Andrés tras su caída real

En medio del último capítulo de uno de los escándalos más delicados para la Casa Real británica, la princesa Beatriz ha dejado ver su postura de la forma más silenciosa pero simbólica: con una visita a su papá, el príncipe Andrés. Beatriz fue captada saliendo al volante de su Range Rover negro desde la residencia familiar conocida como Royal Lodge, apenas unas horas después de que su papá hiciera público su comunicado oficial renunciando a su título de duque de York y a otros honores reales.

El príncipe Andrés, la princesa Beatriz, la duquesa de York Sarah Ferguson en la Iglesia de Todos los Santos, Odiham, Hampshire, Inglaterra, para un servicio de Acción de Gracias para el padre de Sarah Ferguson, el mayor Ronald Ferguson, el 24 de marzo de 2003. (Getty Images)

Aunque fue una visita bastante discreta, sin acompañantes y por la tarde, resultó ser un fuerte peso simbólico para una familia que ha visto su imagen pública dañada. El gesto de Beatriz parece transmitir apoyo en un momento en que el príncipe Andrés vuelve a ocupar titulares, no por deber real, sino por su historial de controversias.

Cabe destacar que Andrés lleva años alejado de sus funciones oficiales tras las acusaciones que lo vinculan con la red de tráfico sexual del fallecido financiero Jeffrey Epstein. Aunque nunca fue juzgado formalmente, el escándalo empujó a la familia real a marginarlo desde 2019. Su reciente renuncia a los títulos se interpreta como un paso definitivo para aislarlo institucionalmente.

Princesas Beatriz y Eugenia (AP)

Mientras tanto, sus hijas, Beatriz y Eugenia, continúan conservando su estatus de princesas por nacimiento y su lugar en la línea de sucesión al trono británico.

¿Por qué el príncipe Andrés perdió el título de Duque de York?

El príncipe Andrés, segundo hijo varón de la fallecida reina Isabel II, fue despojado oficialmente de su título de Duque de York como consecuencia directa de los escándalos legales y públicos en los que se ha visto envuelto en los últimos años. La decisión se hizo pública a través de un comunicado emitido el 19 de octubre, aunque su progresiva caída comenzó años atrás.

El origen del conflicto se remonta a sus vínculos con el millonario financiero Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual de menores y cuya red implicó a varias figuras de alto perfil. En 2019, una de las sobrevivientes, Virginia Giuffre, denunció públicamente al príncipe Andrés por haber abusado sexualmente de ella en tres ocasiones cuando era menor de edad como parte del esquema de explotación operado por Epstein y su pareja Ghislaine Maxwell.

La fotografía en la que aparecen el príncipe Andrés, Virginia Giuffre (entonces Roberts) y Ghislaine Maxwell fue publicada en agosto pasado por el Distrito del Sur de Nueva York. (HANDOUT/AFP)

Aunque Andrés negó todas las acusaciones, su entrevista con la BBC en noviembre de 2019, que pretendía limpiar su imagen, tuvo el efecto contrario: fue ampliamente criticada por su falta de empatía hacia las víctimas y sus evasivas. Poco después, la Casa Real le retiró sus funciones oficiales y, en enero de 2022, se anunció que perdería sus patrocinios militares y reales.

Sin embargo, mantuvo el título de Duque de York (uno de los más antiguos y simbólicos de la monarquía británica) hasta octubre de 2025, cuando, en medio de una creciente presión mediática e institucional, Andrés emitió un comunicado en el que informaba que renunciaba voluntariamente al título y a los estilos de tratamiento asociados a él.

“Después de una profunda reflexión personal y en consulta con Su Majestad el Rey, he decidido renunciar al título de Duque de York y a todos los honores vinculados al mismo. Lo hago por respeto a la institución que sirvo y al pueblo británico”, decía el mensaje firmado por Andrés.