La presidenta de AMC revela que Negan sería la causa de la baja en la audiencia de The Walking Dead

Aunque las últimas temporadas de The Walking Dead están logrando magníficos comentarios por parte de la prensa, parece que esto no ayuda a mejorar sus datos de audiencia, que siguen descendiendo con cada nueva tanda de episodios. Para AMC hay un claro culpable: Negan. El villano, al traer “demasiada” desesperanza en las tramas, habría provocado que el público haya desconectado del apocalipsis zombi.

Ha sido la presidenta de AMC, Sarah Barnett, la que ha puesto todas las miradas en el personaje que interpreta Jeffrey Dean Morgan, que fue introducido en el episodio final de la sexta temporada. “En términos de cuestión de calidad, creo que a partir de diez temporadas, como sucedió con ER y Grey’s Anatomy, las series pasan por momentos inesperados”, comienza comentando la ejecutiva a Los Angeles Times.

“Hemos estado investigando mucho, buscando respuestas y hemos sacado nuestras propias conclusiones. Es cierto que la temporada en la que entró Negan resultó ser demasiado desesperanzada para el público. Creo que había una intención creativa detrás que fue un movimiento inteligente y bien meditado, pero también considero que, posiblemente, haya llevado a los espectadores a un lugar incómodo que, quizás, no querían ver”, concluye Barnett.

THE WALKING DEAD SE EXPANDE

Parece que Negan rompió la balanza. No hay que olvidar que su aparición provocó que muriesen personajes muy queridos por los fans, Glenn y Abraham. Aun así, cabe recordar que la llegada del villano seguía las pautas del cómic original. Un aspecto que podría haber provocado la bajada de audiencia sería la muerte de Carl y la desaparición de Rick, el hijo del antiguo sheriff seguía vivo en los cómics y, como muchos saben, es difícil continuar una serie sin su principal protagonista, que era Rick.

Aunque las audiencias hayan bajado, AMC tiene grandes planes de futuro para el universo de The Walking Dead. El primero es el regreso de Fear the Walking Dead, que volverá con su sexta temporada este año. También está la miniserie The Walking Dead: World Beyond, que constará de dos temporadas con diez episodios cada una, además de las películas que protagonizará Andrew Lincoln, con las que retoma el papel de Rick y que podrán verse en cine.

Fuente: Sin Embargo