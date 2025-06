La polémica portada de Sabrina Carpenter y sus momentos más controversiales

La cantante Sabrina Carpenter respondió a las críticas por la portada de su nuevo álbum ‘Man’s Best Friend’.

La semana pasada, Sabrina Carpenter anunció el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, Man’s Best Friend, y aunque sus fans estaban encantados con la noticia, la portada dividió opiniones en redes sociales al ser considerada degradante para las mujeres y retrógrada.

Desde que se hizo pública la imagen en la que aparece arrodillada con un mini vestido negro y tacones mientras un hombre la toma del pelo, la artista enfrentó acusaciones de misoginia. Incluso hubieron cibernautas que la señalaron por explotar y abusar del tono sexual en sus proyectos.

Sabrina Carpenter responde a las críticas por la portada de Man’s Best Friend

Sabrina Carpenter respondió a las críticas por la portada de Man’s Best Friend a través de su cuenta en X, luego de que una usuaria le preguntara sarcásticamente si tenía “una personalidad fuera del tema del sexo”.

Sabrina Carpenter (Instagram)

A lo que la artista de 26 años respondió tajantemente: “Chica, sí, y es muy buena”.

Asimismo, la cantante fue cuestionada en entrevista para Rolling Stone sobre los comentarios negativos que ha recibido el primer adelanto de su nuevo disco.

“Estoy disfrutando del momento en el que nadie lo ha escuchado ni sabe de qué trata, así que realmente no me importa. No podría importarme menos porque estoy tan emocionada”, aseguró.

Las veces que la imagen de Sabina Carpenter ha sido criticada

Sabrina Carpenter protagonizó una provocadora sesión de fotos para la portada de la revista Rolling Stone. La artista posó completamente desnuda con una larga melena rubia cubriendo parte de su espalda mientras se cubre el pecho con las manos, una imagen que definitivamente causó controversia, incluso en redes sociales fue señalada por sobreexplotar su sensualidad.

Otro momento en el que la imagen de Carpenter fue cuestionada fue durante su gira Short and Sweet, en la que presentó una serie de coreografías con tonos sexuales, especialmente durante la interpretación de su canción Juno.

Sin embargo, la estrella no quiso quedarse callada y defendió su postura: “Siempre me da mucha risa cuando la gente se queja. Dicen: ‘Todo lo que hace es cantar sobre eso’. Pero esas son las canciones que ustedes han hecho populares. Claramente aman el sexo. Están obsesionados con eso”, comentó a Rolling Stone.

Sabrina Carpenter también estuvo en medio de la polémica durante su participación en los premios Brit 2025. El número musical comenzó con ella vestida con un traje inspirado en la guardia real británica mientras cantaba su éxito Espresso para luego quitarse el traje y quedar en lencería roja.

Sabrina Carpenter (Getty Images)

Las reacciones no se hicieron esperar, mientras algunos elogiaron el musical, otros consideraron que fue demasiado provocativa para un evento televisado.