La mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri, está viva y el cantante la visita

La última vez que en el ojo público se vio con vida a Marcela Basteri fue el 16 de marzo de 1985, cuando Luis Miguel le cantó en el Luna Park en Argentina. Ya transcurrieron 39 años de aquella vez y, desde entonces, se han derivado infinidad de teorías con respecto a su paradero.

Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, está viva

Hay quienes aseguran que está viva y vive como vagabunda en Buenos Aires, otros creen que está internada en un hospital psiquiátrico y algunos sostienen que fue asesinada.

En su libro Luis Miguel, la historia, el periodista Javier León Herrera reveló que Marcela Basteri, cansada de los presuntos maltratos que sufría por parte de su esposo Luisito Rey, se fue huyendo en 1985, dejando a sus hijos en el abandono.

Desde entonces, Luis Miguel se ha dado a la tarea de contratar a los detectives más eficientes a nivel mundial para que la encuentren. Sin embargo, su tarea no ha tenido éxito y a la fecha se desconoce qué fue de ella porque ni siquiera en la serie biográfica del cantante se dejó claro lo que pasó.

Sin embargo, ahora que Luis Miguel ofreció conciertos en Argentina como parte de su gira 2024, se revivió el controversial tema sobre la desaparición de su mamá.

Prima de Luis Miguel asegura que Marcela está en hospital psiquiátrico

Su prima, Lorena Basteri, insistió una vez más que Marcela está internada en un hospital psiquiátrico de Buenos Aires y que, incluso, ella y Luis Miguel la visitan de manera constante.

“Una vez que la reencontramos, no desapareció más. Ella vive en un nosocomio de la provincia de Buenos Aires y la voy a visitar periódicamente, está viva. Mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela”, explicó Lorena Basteri, nieta de Carolina Basteri, hermana de Sergio Basteri, que es el abuelo de Luis Miguel y el papá de Marcela.

También contó que actualmente la mujer señalada como la mamá del cantante, tiene complicaciones “propias de su edad”, pero aún logra reconocerla: “Yo lo que te puedo asegurar es que Marcela vive, es la persona que yo voy a visitar, es la mamá de Luis Miguel”.

Dijo que no piensa entrar en polémica sobre si Luis Miguel decide o no reconocerla como su mamá, pero ella cumplió con el objetivo de encontrar a la sobrina de su abuela.

“Lo que decida él, no es un terreno en el que me quiera meter. Mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela. Lo logré, la voy a visitar, está dentro de lo que se puede decir bien, está en un nosocomio donde la cuidan, come y le dan su medicación. Por lo que yo he escuchado ahí dentro, él ha ido. La verdad, no lo puedo comprobar, no sé si es real o no. Ahí en ese terreno no me puedo involucrar», aseguró.

Fue en 2018 cuando una mujer llamó la atención a nivel internacional por su gran parecido con Marcela Basteri, pero más tarde fue identificada como Honorina Montes. Después de un tiempo, fue internada en un hospital psiquiátrico de Buenos Aires, Argentina.