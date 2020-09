La Liga MX traspasa fronteras: el equipo favorito de Kanye West

A nadie se le escapa que Kanye West es un artista poco convencional, original y sin pelos en la lengua (y menos en este 2020): anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, acusó a la industria discográfica de moverse solo con fines económicos, y no artísticos, y también dedicó alguna lindeza a la NBA y su trato a los jugadores. Pero no se le puede negar buen gusto en lo deportivo: compartió una imagen en sus redes sociales en las que, junto con el texto “dream, baby, dream” mostraba un panel de fotografías en el que se podría ver una fotografía a vista de pájaro del estadio Akron, lugar donde juega el Guadalajara como local en la Liga MX. Su tweet acumuló 2.000 mil retuits y cerca de 18.000 me gusta.

Además, y también en relación con su pasión por México, este mural incluía también una sección dedicada al escudo de la tricolor. Resulta ciertamente sorprendente que un personaje tan mediático y polifacético como West muestre públicamente su pasión por el fútbol mexicano, lo que no deja de ser una buena noticia de cara a la popularización de este. Al margen de su vida privada y de sus desplantes públicos, es innegables que West fue el responsable de la producción de algunos de los singles más reconocidos de Jay-Z o Alicia Keys, por citar solo a algunos. Este fue el punto de partida para iniciar su carrera en solitario que lo ha llevado a convertirse en uno de los artistas más respetados tanto por crítica como por la industria: ha vendido más de 100 millones de LPs, su vitrina de premios Grammy supera la veintena de galardones y tres de sus discos figuran en la lista de los 500 mejores trabajos de todos los tiempos publicada por la revista Rolling Stone (en su puesta al día de 2012).

Este año ha tenido algún que otro disgusto con la prensa, tanto tradicional como digital, y con su pareja, Kim Kardashian, pero puedes que su pasión por el fútbol mexicano le dé alguna que otra alegría, ya que las Chivas no le andan muy lejos de los puestos altos de la clasificación, aunque los expertos sigan ofreciendo a las Águilas como favoritos en los pronósticos de La Liga MX y el Cruz Azul ocupe el primer puesto del Apertura 2020/21. Tras el partido del fin de semana del 20 de septiembre, en el que el América ganó por un gol a cero, parece que estos pronósticos no van mal encaminados, aunque el Guadalajara tuvo ocasiones para llevarse este clásico del fútbol americano y el América solo pudo encontrar el fondo de la meta rival en una genialidad de Giovani dos Santos. El partido también nos dejó una imagen de Oribe que ha hecho correr ríos de tinta en la prensa deportiva.

El caso de Kanye West no es un hecho aislado: el incremento de popularidad de la Liga MX entre los vecinos del norte es palpable también entre los jugadores profesionales de la NFL. Travis Kelce, tight end de los Kansas City Chiefs, lo campeones de la Super Bowl en 2020 y responsables de haber batido récords en los salarios de los deportistas profesionales (Patrick Mahomes podría llegar a percibir 50,3 millones anuales a partir de 2022), no dudó en lucir los colores del América en público y en reconocer su afición al balompié mexicano. En su caso, el resultado de la 11.ª jornada del Guardianes 2020, el Clásico Nacional anteriormente mencionado, le habrá dado una gran alegría.